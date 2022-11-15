Ірина Шейк продемонструвала ідеальну куртку для зими 2022/23 (фото)

Знаменитість не зраджує своєму улюбленому бренду.

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36-річна російська топмодель Ірина Шейк продемонструвала ідеальну куртку для зими 2022/23. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів та соцмереж, яка тривалий час живе та працює у США, вийшла на прогулянку у Нью-Йорку у комфортному та стильному монохромному аутфіті. На знаменитості була чорна довга куртку від Burberry, темне худі, спортивні штани та чоботи. Як аксесуар до образу молода мама додала сонцезахисні окуляри від Balenciaga та тримала в руках телефон.

Ірина вийшла на прогулянку сама, попри те, що на днях підтвердилися чутки про її возз'єднання з голлівудським актором Бредлі Купером, з яким вони виховують спільну доньку Лею.

[ + – ] Ірина Шейк

Зазначимо, що куртка Ірини Шейк коштує 1590 фунтів стерлінгів (близько 70 тисяч гривень). Такий фасон та колір стане вдалим вибором для осені та зими 2022\23, адже пасуватиме практично під будь-що та не втратить своєї актуальності з новим сезоном.

Нагадаємо, Ірина Шейк взяла участь у показі нової колекції білизняного бренду Ріанни і продемонструвала відвертий образ з лавандового бюстьє та прозорої мініспідниці.

Також Фокус писав про подробиці відновлених романтичних стосунків Ірини Шейк та Бредлі Купера.