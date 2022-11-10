"Багато любові". Нові подробиці стосунків Ірини Шейк та Бредлі Купера

Зіркова пара відновила свій роман після трирічної паузи.

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Стали відомі нові подробиці роману російської моделі Ірини Шейк та голлівудського актора Бредлі Купера. Про це пише Hollywood Life.

Інсайдери, близькі до зіркової пари, стверджують, що між батьками багато любові.

"Видно, що між ними багато любові. Чудово, що після розставання вони змогли зберегти дивовижну дружбу", — розповідає джерело видання.

Зокрема відомо, що Ірина та Бредлі, попри завантажений графік, завжди ставлять на перше місце виховання своєї спільної доньки Леї.

[ + – ] Ірина Шейк з донькою Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

"Бредлі завжди намагався приховувати те, що їх пов'язує з Іриною. Тому те, що зараз вони не ховаються від публіки, це показово", — додає інсайдер.

Ірина Шейк та Бредлі Купер розійшлися у 2019. Ходили чутки, начебто актор закохався в американську співачку Леді Гагу під час зйомок фільму "Зірка народилася". Втім, попри розставання, зіркові батьки часто проводили разом час задля спільної дитини.

[ + – ] Ірина Шейк та Бредлі Купер з донькою Фото: Wireimage

Під час "перерви" Ірина Шейк зустрічалася з американським репером Каньє Вестом, а Бредлі Купер пробував будувати романтичні стосунки з помічницею Гілларі Клінтон Хумою Абедін.

Нагадаємо, Бредлі Купера та Ірину Шейк помітили разом на одній з вечірок.

Також Фокус писав про участь Ірини Шейк у показі нової колекції білизняного бренду Ріанни.