"Много любви". Новые подробности отношений Ирины Шейк и Брэдли Купера

Звездная пара восстановила свой роман после трехлетней паузы.

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Стали известны новые подробности романа российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера. Об этом пишет Hollywood Life.

Инсайдеры, близкие к звездной паре, утверждают, что между родителями много любви.

"Видно, что между ними много любви. Прекрасно, что после расставания они смогли сохранить удивительную дружбу", — рассказывает источник издания.

В частности известно, что Ирина и Брэдли, несмотря на загруженный график, всегда ставят на первое место воспитание своей общей дочери Леи.

[ + – ] Ирина Шейк с дочерью Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

"Брэдли всегда пытался скрывать то, что их связывает с Ириной. Поэтому то, что сейчас они не прячутся от публики, это показательно", — добавляет инсайдер.

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись в 2019. Ходили слухи, будто актер влюбился в американскую певицу Леди Гагу во время съемок фильма "Звезда родилась". Впрочем, несмотря на расставание, звездные родители часто проводили время вместе из-за совместного ребенка.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью Фото: Wireimage

Во время "перерыва" Ирина Шейк встречалась с американским рэпером Канье Уэстом, а Брэдли Купер пробовал строить романтические отношения с помощницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин.

Напомним, Брэдли Купера и Ирину Шейк заметили вместе на одной из вечеринок.

Также Фокус писал об участии Ирины Шейк в показе новой коллекции бельевого бренда Рианны.