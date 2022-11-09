Кара Делевинь и Ирина Шейк стали звездами показа Рианны Savage X Fenty

В эфире Amazon Prime показали впечатляющее шоу-показ новой коллекции Рианны Savage X Fenty Vol. 4

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Рианна представила новую коллекцию своего бренда нижнего белья Savage X Fenty Vol. 4 на канале Amazon Prime. Шоу вышло потрясающее, участие в нем приняли , пожалуй, самые известные модели и селебрити, включая Джонни Деппа. Одной из звезд показа стала Кара Делевинь, которая до неузнаваемости изменилась для шоу. Об этом пишет Daily Mail.

Показ, перемежаемый танцевальными номерам и выступлениями звезд, был снят ранее в Сими-Вэлли, штат Калифорния, в обстановке строжайшей секретности. А показан во вторник вечером на Amazon Prime.

[ + – ] Выступление Анитты на Savage X Fenty Vol. 4

Кара Делевинь представила черный комплект белья в окружении моделей в БДСМ-ансамблях.

[ + – ] Кара Делевинь на показе Savage X Fenty

Но особое внимание привлекли ее прическа и макияж. Для показа Каре заплели две косы, имитирующее усики насекомого и выбелили ее знаменитые брови, что, кстати, является одним из главных бьюти-трендов осени 2022.

Также в показе приняли участие певица Анитта, супермодели Джоан Смоллс и Ирина Шейк, а также кинозвезды Тараджи П. Хенсон и Симу Лю.

[ + – ] Ирина Шейк на показе Savage X Fenty

Еще одной звездой показа стал Джонни Депп.

Сама Рианна также появилась на показе в соблазнительном корсете.

[ + – ] Рианна на показе Savage X Fenty

В пресс-релизе шоу оно было названо "соблазнительной мечтой лихорадки моды". Зрителям обещали отмеченную наградами "Эмми" хореографию, стиль и музыку "с гипнотической сущностью ночной природы".

Рианна создает белье и домашнюю одежду всех размеров, каждый раз отмечая, что любая девушка сможет найти себе удобный бюстгальтер и белье по размеру.

Нижнее белье, одежда для сна и домашняя одежда доступны в одинаковом диапазоне размеров от XS до 4X/XS до XXXXL.

Напомним, недавно Рианна записала трек для нового фильма "Черная пантера", но, похоже, этим ее возвращение в мир музыки и ограничилось. Она посвящает себя своему прбыльному бизнесу и воспитанию ребенка.