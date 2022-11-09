Джонни Депп в пижаме появился на шоу Рианны (видео)

Поклонники Рианны уже осудили за появление на показе Джонни Деппа, которого обвиняли в домашнем насилии.

Related video

59-летний американский актер Джонни Депп поучаствовал в шоу Рианны Savage X Fenty. Его появление ранее анонсировалось, однако до последнего никто не знал, в качестве кого знаменитость там выступит.

Оказалось, что Джонни продефилировал от одного дерева к другому под саундтрек к песне Outkast "So Fresh, So Clean" в темно-зеленой пижаме и майке с низким вырезом от бренда Savage, традиционно обвешанный цепочками и кулонами. Специально для шоу он отрастил свои знаменитые усы и бородку, отсутствием которых еще недавно удивил поклонников. Волосы Джонни собрал в небрежный хвост.

Премьера шоу Рианны состоялась на Amazon Prime, и появление в нем Деппа понравилось далеко не всем поклонникам певицы. Они задались вопросом, почему она пригласила актера, которого "женоненавистнические экстремисты" "признали героем" после его спорного судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд. Они уверены, что "домашнему насильнику" и "абьюзеру" не место среди моделей.

В звездном показе также участвовала сама Рианна, а также Кара Делевинь, Ирина Шейк, Анитта, Джоан Смоллс, Тараджи Пи Хенсон, Burna Boy и другие.

Шоу является продолжением получившего премию "Эмми" третьего тома, в котором снимались дочь Мадонны Лурдес Леон, Джиджи Хадид и Ванесса Хадженс.

Напомним, недавно стало известно, что Джонни Депп расстался с адвокатом Джоэль Рич. Роман пары был недолгим, и сейчас сердце актера снова свободно. По словам друзей знаменитости, длительные и стабильные отношения не для него.