Джонни Депп снова остался один

По словам друзей актера, продолжительные и серьезные отношения – не для Джонни.

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59-летний американский актер Джонни Депп, похоже, снова вернулся в ряды знаменитостей, сердце которых свободно. Как пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники, его роман с 37-летней Джоэль Рич, лондонским адвокатом, начавшийся во время суда против Эмбер Херд, сошел на нет.

Поводом для таких слухов послужило отсутствие актера рядом с Рич на семейной свадьбе на Ибице. По словам инсайдеров из Нью-Йорка, это может свидетельствовать о том, что отношения пары "выдохлись".

"Они (отношения) все еще актуальны? Мы не говорим о нормальной паре здесь. Это не большой, стабильный, крепкий роман, и я не уверен, что он когда-либо был. Я не знаю, вместе ли они на данный момент. Конечно, я не верю, что это серьезные романтические отношения. Во-первых, Джонни только что вышел из крупной судебной тяжбы, так что кто после этого захочет брать на себя обязательства с новыми отношениями? Для него это был чрезвычайно травматичный период. Во-вторых, он Джонни Депп, и я не думаю, что стандартные серьезные отношения ему понравятся", – рассказал журналистам человек из близкого окружения актера.

[ + – ] ДЖонни Депп и Джоэль Рич Фото: Getty Images

О романе Деппа и Рич заговорили во время судебного заседания в Фэрфаксе, когда Джонни выступил с иском против бывшей жены Эмбер Херд, обвинив ту в клевете. СМИ писали о нежных взглядах, "зашкаливающей химии"и прочих признаках бурных отношений.

Более того, стало известно, что Джоэль, мать двоих детей, планирует развестись с мужем Джонатаном, за которого вышла замуж в 2011-м и жила с ним в особняке за полтора миллиона фунтов стерлингов в Северном Лондоне.

Рич остается партнером британской юридической фирмы Schillings и, по слухам, зарабатывает 250 тысяч фунтов стерлингов в год. Она познакомилась с Деппом в 2018 году, когда компания была нанята, чтобы подать в суд на The Sun за клевету, после того как таблоид назвал его избиением жены. Тогда Джонни проиграл дело, но уже в июне 2022-го праздновал победу.

Сейчас он активно возвращается к жизни. Актер серьезно занялся музыкой и даже отправился в гастрольный тур со своим другом Джеффом Беком, снимается в исторической драме "Фаворитка", где играет короля Людовика XV, и сам планирует снять фильм об Амадео Модильяни.