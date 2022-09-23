Джонни Деппу приписывают новый роман: кто стал избранницей актера

О том, что пара встречается, слухи ходят уже несколько месяцев.

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В свои 59 лет голливудский актер Джонни Депп демонстрирует миру, какой хорошей штукой может быть жизнь. Знаменитость, которую еще недавно отменяли в Голливуде, сегодня наслаждается тем, что вернул себе доброе имя, выиграв суд у Эмбер Херд, снимается и сам снимает кино, рисует и продает картины за миллионы долларов, а теперь, похоже, и личную жизнь решил привести в порядок. По информации источников Daily Mail, сейчас актер находится в романтических отношениях с богатым лондонским адвокатом Джоэль Рич. 37-летняя Рич входила в команду юристов голливудской звезды во время его судебного процесса против британского таблоида The Sun в 2020 году, а также поддерживала его в деле о клевете против Эмбер Херд в этом году.

Роман пары может продолжаться уже несколько месяцев, считают журналисты, вспомнив, как на протяжении шестинедельного судебного разбирательства в Вирджинии Рич часто видели уезжающей с Деппом на внедорожнике, несмотря на то, что она не была его официальным адвокатом по этому делу.

По словам инсайдеров, актер и адвокат останавливались в "Ритц-Карлтон" в городе Маклин (Вирджиния), а также ужинали вместе с остальной частью его команды юристов в стейк-хаусе The Palm по соседству с шикарным отелем.

Рич – партнер международной юридической фирмы Schillings, клиентами которой являются принц Гарри и Меган Маркл. Сейчас Джоэль разводится со своим мужем-финансистом, которому родила двоих детей. В то же время ее роман с Деппом набирает обороты.

[ + – ] Джонни Депп и Джоэль Рич

Близкие к паре люди говорят, что между Джонни и Джоэль "химия зашкаливает":

"Между ними все серьезно. Они настоящие".

Рич, урожденная Джоэль Рашти, – дочь богатых владельцев недвижимости, выросла в зеленом северном лондонском пригороде Милл-Хилл. Она посещала близлежащую университетскую школу Северного Лондона, независимую дневную школу для девочек, где учились Эстер Ранцен и Рэйчел Вайс. В 2003 году девушка поступила в Бирмингемский университет, где изучала право и, как полагают, познакомилась со своим будущим мужем Джонатаном Ричем.

После окончания учебы в 2006 году Джоэль получила дополнительную юридическую квалификацию, прежде чем начать работу в качестве стажера-юриста, а затем получить квалификацию в глобальном юридическом гиганте DLA Piper в Лондоне, где сосредоточилась на судебных процессах в области интеллектуальной собственности, СМИ и спорта.

Рич присоединилась к ведущим юристам по управлению конфиденциальностью и репутацией Schillings в 2011 году.

Карьера девушки пошла в гору, и ее повысили до партнера юридической фирмы, которая представляет интересы герцога и герцогини Сассекских и актрисы Эммы Уотсон. Считается, что она зарабатывает более 250 000 фунтов стерлингов в год.

Ранее Деппу уже приписывали роман с адвокатом Камиллой Васкес, которая непосредственно представляла его интересы в суде этой весной. Однако сама юрист, которая спасла человека на высоте 12 км, опровергла любые слухи об отношениях со звездным клиентом.