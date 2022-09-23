Джонні Деппу приписують новий роман: хто став обраницею актора

Про те, що пара зустрічається, чутки ходять кілька місяців.

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У свої 59 років голлівудський актор Джонні Депп демонструє світові, якою гарною штукою може бути життя. Знаменитість, яку ще недавно скасовували в Голлівуді, сьогодні насолоджується тим, що повернув собі добре ім'я, вигравши суд у Ембер Герд, знімається і сам знімає кіно, малює та продає картини за мільйони доларів, а тепер, схоже, і особисте життя вирішив привести до порядку. За інформацією джерел Daily Mail, зараз актор перебуває у романтичних стосунках із багатим лондонським адвокатом Джоель Річ. 37-річна Річ входила до команди юристів голлівудської зірки під час його судового процесу проти британського таблоїда The Sun у 2020 році, а також підтримувала його у справі про наклеп проти Ембер Герд цього року.

Роман пари може тривати вже кілька місяців, вважають журналісти, згадавши, як протягом шеститижневого судового розгляду у Вірджинії Річ часто бачили, що їде з Деппом на позашляховику, попри те, що вона не була його офіційним адвокатом у цій справі.

За словами інсайдерів, актор і адвокат зупинялися в "Рітц-Карлтон" у місті Маклін (Вірджинія), а також вечеряли разом із рештою його команди юристів у стейк-хаусі The Palm по сусідству з шикарним готелем.

Річ — партнерка міжнародної юридичної фірми Schillings, клієнтами якої є принц Гаррі та Меган Маркл. Зараз Джоель розлучається зі своїм чоловіком-фінансистом, якому народила двох дітей. Водночас її роман із Деппом набирає обертів.

[ + – ] Джонні Депп та Джоель Річ

Близькі до пари люди кажуть, що між Джонні та Джоель "хімія зашкалює":

"Між ними все серйозно. Вони справжні".

Річ, уроджена Джоель Рашті, — дочка багатих власників нерухомості, виросла у зеленому північному лондонському передмісті Мілл-Хілл. Вона відвідувала прилеглу університетську школу Північного Лондона, незалежну денну школу для дівчаток, де навчалися Естер Ранцен та Рейчел Вайс. 2003 року дівчина вступила до Бірмінгемського університету, де вивчала право і, як вважають, познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Джонатаном Річем.

Після закінчення навчання у 2006 році Джоель отримала додаткову юридичну кваліфікацію, перш ніж розпочати роботу як стажист-юрист, а потім отримати кваліфікацію у глобальному юридичному гіганті DLA Piper у Лондоні, де зосередилася на судових процесах у галузі інтелектуальної власності, ЗМІ та спорту.

Річ приєдналася до провідних юристів з управління конфіденційністю та репутацією Schillings у 2011 році.

Кар'єра дівчини пішла в гору, і її підвищили до партнера юридичної фірми, яка представляє інтереси герцога та герцогині Сассекських та акторки Емми Вотсон. Вважається, що вона заробляє понад 250 000 фунтів стерлінгів на рік.

Раніше Деппу вже приписували роман з адвокатом Каміллою Васкес, яка безпосередньо представляла його інтереси у суді цієї весни. Проте сама юрист, яка врятувала людину на висоті 12 км, спростувала будь-які чутки про стосунки із зірковим клієнтом.