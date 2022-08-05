Джонни Деппа с другом-музыкантом обвиняют в плагиате

Оказалось, что одна из песен с нового альбома – это фольклор, а не авторское произведение

Джонни Депп снова угодил в скандал. Недавно он похвастался, что выпускает альбом "18" вместе со своим другом-рокером Джеффом Беком. Но одна из песен оказалась народным творчеством. Об этом пишет The Guardian.

Одна из песен подозрительно напоминает стихотворение, которое записал американский фольклорист Брюс Джексон со слов заключенного в середине 60-х.

Профессор Университета Буффало, Брюс Джексон, сразу сообщил, что узнал слова песни Sad Motherfuckin’ Parade и утверждает, что Депп и Бек записали всего две оригинальных строчки.

"Все остальное — из выступления Слима в моей книге. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным. Я публикую материал уже 50 лет, и это первый раз, когда кто-то что-то скопировал и поставил под своим именем", -сказал Брюс.

А так – это слова песни Ben Слима Уилсона, псевдонима мошенника и сутенера, отбывшего срок за убийство и вооруженное ограбление.

В 1964 году, находясь в тюрьме штата Миссури, Уилсон познакомился с фольклористом Брюсом Джексоном, который задокументировал его стихи и тосты — комическую форму повествования народной поэзии афроамерикацев. Также туда вошли песни бродяг – хобо, которые путешествовали по США в поисках работы.

Книга с фольклором вышла в 1974 году. Два года спустя Слим Уилсон выпустил свой собственный альбом.

Представители Джонни Деппа и Джеффа Бека заявили, что дуэт рассмотрит обвинения в краже текста стихотворения заключенного из их совместного альбома "18".

"Мы рассматриваем запрос, касающийся песни Sad Motherfuckin’ Parade на альбоме"18" Джеффа Бека и Джонни Деппа. При необходимости дополнительные авторские права будут добавлены ко всем формам альбома", — отметили представители музыкантов.

Ранее Джонни Депп записал для альбома с Джеффом Беком две песни, посвященные его бывшей жене Эмбер Херд. В одной из них он сравнил актрису с собакой "с семилетним зудом".