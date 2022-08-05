Джонні Деппа з другом-музикантом звинувачують у плагіаті

Виявилося, що одна з пісень нового альбому — це фольклор, а не авторський твір.

Джонні Депп знову потрапив у скандал. Нещодавно він похвалився, що випускає альбом "18" разом зі своїм другом-рокером Джеффом Беком. Але одна з пісень виявилася народною творчістю. Про це пише The Guardian.

Одна з пісень підозріло нагадує вірш, який записав американський фольклорист Брюс Джексон зі слів ув'язненого в середині 60-х.

Професор Університету Буффало, Брюс Джексон, відразу повідомив, що впізнав слова пісні Sad Motherfuckin' Parade, і стверджує, що Депп і Бек записали всього два оригінальні рядки.

"Все інше — з виступу Сліма в моїй книзі. Я ніколи не стикався з чимось подібним. Я публікую матеріал уже 50 років, і це вперше, коли хтось скопіював і поставив під своїм ім'ям", — сказав Брюс.

А так — це слова пісні Ben Сліма Вілсона, псевдоніма шахрая та сутенера, який відбув термін за вбивство й озброєне пограбування.

1964 року, перебуваючи у в'язниці штату Міссурі, Вілсон познайомився з фольклористом Брюсом Джексоном, який задокументував його вірші й тости — комічну форму розповіді народної поезії афроамерикаців. Також туди увійшли пісні волоцюг — хобо, які подорожували США в пошуках роботи.

Книжка з фольклором вийшла 1974 року. Через два роки Слім Вілсон випустив свій власний альбом.

Представники Джонні Деппа та Джеффа Бека заявили, що дует розгляне звинувачення в крадіжці тексту вірша ув'язненого з їхнього спільного альбому "18".

"Ми розглядаємо запит щодо пісні Sad Motherfuckin' Parade на альбомі "18" Джеффа Бека та Джонні Деппа. За необхідності додаткові авторські права будуть додані до всіх форм альбому", — зазначили представники музикантів.

Раніше Джонні Депп записав для альбому з Джеффом Беком дві пісні, присвячені його колишній дружині Ембер Герд. В одній із них він порівняв акторку із собакою "із семирічною сверблячкою".