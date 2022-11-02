Джонни Депп в образе короля Людовика XV: фото со съемочной площадки фильма "Фаворитка"

Дата выхода исторической драмы пока что не названа.

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59-летний американский актер Джонни Депп снимается в новом историческом фильме "Фаворитка" французского режиссера Майвенн Ле Беско, которая, по совместительству, – исполнительница главной роли. Депп играет короля Людовика XV, и в Сети появилось новое фото актера в этом образе, сообщает Deadline.

В кадре Джонни изображен с мечом в руке и рубиновой брошью. На нем бархатный камзол, треуголка с перьями, жилет из шелка с вышивкой.

[ + – ] Джонни Депп в новой роли Фото: Из открытых источников

Историческая любовная драма вдохновлена ​​жизнью Жанны Дюбарри, последней фаворитки Людовика XV при Версальском дворе, после мадам де Помпадур. Незаконнорожденная дочь швеи, родившаяся в бедности, Жанна Дюбарри была молодой женщиной из рабочего класса, жаждущей культуры и удовольствий. Она использует свой ум и красоту, чтобы подняться по служебной лестнице в парижском высшем обществе 18-го века и при дворе Людовика XV в Версале. Когда она становится фавориткой короля, он снова обретает вкус к жизни благодаря их отношениям, но не знает о ее статусе куртизанки. Эти двое безумно влюбляются друг в друга, и, вопреки всем приличиям и этикету, Жанна переезжает в Версаль, где ее приезд возмущает двор.

[ + – ] История Жанны Дюбарри

История о Жанне Дюбарри – самая амбициозная работа Майвенн на сегодня, так как она не только сыграла главную роль, но и выступила вместе с Тедди Лусси-Модесте в каестве сценариста. Ранее она сняла шесть полнометражных картин, в том числе документальный художественный фильм "Полисс", получивший премию жюри Каннского кинофестиваля 2011 года. Ле Беско также сняла романтическую драму 2015 года "Мой король" с Венсаном Касселем, Эммануэль Берко, Луи Гаррелем и Исильд Ле Беско в главных ролях. Эммануэль Берко получила приз за лучшую женскую роль в Каннах в 2015 году.

Что касается Деппа, то его последней работой на сегодня является картина Эндрю Левитаса "Минамата". Драма, основанная на реальных событиях, рассказывает историю небольшой японской деревни, жители которой начали заболевать от отравления ртутью в 1950-х годах. Джонни Депп сыграл фотожурналиста Юджина Смита, который помог проследить происхождение ртути до химической компании, сбрасывавшей отходы в воду. Несмотря на успех ленты за рубежом, в США его пытались "похоронить".

Съемки фильма "Фаворитка" начались 26 июля и шли 11 недель в Версале и других районах Парижа. Наряду с Деппом и Майвенн в фильме также снимались Бенджамин Лаверн, Пьер Ришар, Мелвиль Пупо, Ноэми Львовски, Паскаль Греггори и Индия Волос.

Дата выхода картины пока не названа.

Напомним, Деппа "отменили" в Голливуде после того, как бывшая жена обвинила его в домашнем насилии. После нескольких лет гонений Джонни выиграл суд и доказал, что его оклеветали. Теперь студии готовы платить ему сотни миллионов долларов, чтобы вернуть в свои самые успешные проекты.