Джонні Депп в образі короля Людовика XV: фото зі знімального майданчика фільму "Фаворитка"

Дата виходу історичної драми поки що не названа.

Related video

59-річний американський актор Джонні Депп знімається в новому історичному фільмі "Фаворитка" французької режисерки Майвен Ле Беско, яка за сумісництвом виконавиця головної ролі. Депп грає короля Людовика XV, і в мережі з'явилося нове фото актора в цьому образі, повідомляє Deadline.

У кадрі Джонні зображений із мечем у руці та рубінової брошкою. На ньому оксамитовий камзол, трикутник із пір'ям, жилет із шовку з вишивкою.

[ + – ] Джонні Депп у новій ролі Фото: З відкритих джерел

Історична любовна драма натхненна життям Жанни Дюбаррі, останньої фаворитки Людовіка XV при Версальському дворі після мадам де Помпадур. Незаконнонароджена дочка швачки, яка народилася в злиднях, Жанна Дюбаррі була молодою жінкою з робітничого класу, спрагла до культури та задоволень. Вона використовує свій розум і красу, щоб піднятися службовими сходами в паризькому вищому суспільстві 18-го століття й при дворі Людовіка XV у Версалі. Коли вона стає фавориткою короля, він знову отримує смак до життя завдяки їхнім стосункам, але не знає про її статус куртизанки. Ці двоє шалено закохуються одне в одного, і попри всі пристойності й етикет Жанна переїжджає у Версаль, де її приїзд обурює двір.

[ + – ] Історія Жанни Дюбаррі

Історія про Жанну Дюбаррі — найамбіційніша робота Майвенн на сьогодні, оскільки вона не лише зіграла головну роль, а й виступила разом із Тедді Луссі-Модесте в якості сценаристки. Раніше вона зняла шість повнометражних стрічок, зокрема документальний художній фільм "Полісс", який отримав премію журі Каннського кінофестивалю 2011 року. Ле Беско також зняла романтичну драму 2015 року "Мій король" із Венсаном Касселем, Еммануель Берко, Луї Гаррелем та Ісільд Ле Беско в головних ролях. Еммануель Берко отримала приз за найкращу жіночу роль у Каннах у 2015 році.

Щодо Деппа, то його останньою роботою на сьогодні є стрічка Ендрю Левітаса "Мінамата". Драма, заснована на реальних подіях, розповідає історію невеликого японського села, жителі якого почали занедужувати від отруєння ртуттю в 1950-х роках. Джонні Депп зіграв фотожурналіста Юджина Сміта, який допоміг простежити походження ртуті до хімічної компанії, яка скидала відходи у воду. Незважаючи на успіх стрічки за кордоном, у США її намагалися "поховати".

Зйомки фільму "Фаворитка" розпочалися 26 липня й тривали 11 тижнів у Версалі й інших районах Парижа. Поряд із Деппом і Майвенн у фільмі також знімалися Бенджамін Лаверн, П'єр Рішар, Мелвіль Пупо, Ноемі Львовскі, Паскаль Греггорі й Індія Волос.

Дата виходу картини поки що не названа.

Нагадаємо, Деппа "скасували" в Голлівуді після того, як колишня дружина звинуватила його в домашньому насильстві. Після кількох років гонінь Джонні виграв суд і довів, що його обмовили. Тепер студії готові платити йому сотні мільйонів доларів, щоб повернути у свої найуспішніші проєкти.