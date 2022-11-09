Джонні Депп у піжамі з'явився на шоу Ріанни (відео)

Шанувальники Ріанни вже засудили за появу на показі Джонні Деппа, якого звинувачували в домашньому насильстві.

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59-річний американський актор Джонні Депп взяв участь у шоу Ріанни Savage X Fenty. Його появу раніше анонсували, проте до останнього ніхто не знав, у якій ролі знаменитість там виступить.

Виявилося, що Джонні продефілював від одного дерева до іншого під саундтрек до пісні Outkast So Fresh, So Clean у темно-зеленій піжамі та майці з низьким вирізом від бренду Savage, традиційно обвішаний ланцюжками та кулонами. Спеціально для шоу він відростив свої знамениті вуса та борідку, відсутністю яких ще нещодавно здивував шанувальників. Волосся Джонні зібрав у недбалий хвіст.

Прем'єра шоу Ріанни відбулася на Amazon Prime, і поява в ньому Деппа сподобалася далеко не всім шанувальникам співачки. Вони запитали, чому вона запросила актора, якого "женоненависницькі екстремісти" "визнали героєм" після його спірного судового розгляду з колишньою дружиною Ембер Герд. Вони впевнені, що "домашньому ґвалтівникові" й "аб'юзеру" не місце серед моделей.

У зірковому показі також брала участь сама Ріанна, а також Кара Делевінь, Ірина Шейк, Анітта, Джоан Смоллс, Тараджі Пі Генсон, Burna Boy та інші.

Шоу є продовженням третього тому, який отримав премію "Еммі", у якому знімалися дочка Мадонни Лурдес Леон, Джіджі Хадід і Ванесса Гадженс.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Джонні Депп попрощався з адвокаткою Джоель Річ. Роман пари був недовгим, і зараз серце актора знову вільне. За словами друзів знаменитості, тривалі та стабільні стосунки не для нього.