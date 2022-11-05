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Стиль жизни

Мокрые, осветленные и естественные. Самые модные брови на осень и зиму 2022

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Фото: Getty Images | Брови больше не нужно выщипывать в ниточку, но модные тренды остались

В бьюти-индустрии постоянно меняется мода на брови, но, наконец, в моду вошла естественность и вариации на ее тему.

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С того момента, как в бьюти-индустрии начался настоящий brow-бум, девушки поняли, что брови, а именно их форма, ширина, объем — заметно влияют на образ в целом.

Строгих правил насчет трендов моды на форму бровей нет, уже никто следует строго моде, выщипывая брови-ниточки в стиле 1990-х, или создавая летящие брови вроде тех, что когда-то популяризовала юная Кейт Мосс.

Каждый подбирает то, что ему к лицу, но, даже сохраняя естественную форму и густоту бровей, стоит помнить о основных трендах. Фокус собрал самые популярные.

Скаус

Это самая трендовая форма бровей, которая сейчас на пике популярности. Брови-скаус — это широкие брови природной формы. Их можно даже назвать неаккуратными. Для формы скаус характерны прямые линии без явных изгибов. Брови скаус не нуждаются в дополнительной коррекции и тем более укладке.

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Скаус - тренд на естесственные и небрежные брови
Фото: Соцсети

Чтобы получить эффект скаус – просто оставьте свои брови в покое, как это делают многие селебрити.

Густые брови

Еще недавно девушки сражались со своими слишком густыми бровями, прореживая их и придавая им более аккуратную форму и объем. В 2022 году – широкие и густые брови в трендах. Сейчас брови даже наращивают, или татуажем создают иллюзию густоты.

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В моде густые брови, как у Кары Делевинь
Фото: Getty Images

Словом, если вы можете похвастаться бровями в стиле Кары Делевинь – вы в трендах.

Мокрые брови

Тренд прямиком с подиумов. Брови укладывают с помощью большого количества геля, отчего они выглядят так, будто вы только что вышли из душа, или океана.

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Брови с "мокрым" эффектом - тренд 2022
Фото: Соцсети

Оригинальный тренд, который придает бровям выразительности и позволяет уложить их, как пожелается. Хорошо "мокрые брови" смотрятся с легким макияжем с хайлайтером. Такой макияж освежает лицо и образ в целом.

Осветленные брови

Тренд 2022 года, захвативший сначала модные показы, а потом и бьюти-блогеров в соцсетях. Увидеть моделей с осветленными фэшн-бровями можно было увидеть в показах Jason Wu, Rick Owens, Prada, Chanel, Gucci, Dior.

Айрис Лоу и ее осветленные брови на обложке Vogue

Это отсылка к средневековой моде, когда дамы выбривали брови, стараясь привлечь внимание к глазам и высокому лбу. Но брить брови сейчас стилисты не предлагают, лишь изменить свой облик, высветлив их и сделав яркий макияж глаз. Интересный эксперимент может радикально изменить внешность.

Азиатские прямые брови

Культура Азии, а именно Японии, Южной Кореи и Китая, становится популярнее с каждым годом. Все больше азиатских моделей и актрис становятся трендсеттерами в мире моды. Способствовал этому и популярный сериал "Игра в кальмара", который сделал модель Чон Хо Ен звездой мирового масштаба. Так что азиатские брови в США и Европе даже прозвали K-brows, по аналогии с K-pop.

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Азиатские брови - тренд 2022
Фото: Соцсети

Эта популярность ощутимо повлияла и на сферу красоты и на тренды бровей тоже. В моду вошли симметричные прямые брови. Увидеть их можно на женщинах в Корее, Китае или Японии. Для достижения идеальной формы хвостик бровей, начиная с изгиба выщипывается и дорисовывается карандашом. Эта форма смягчает черты лица.

Ламинированные брови

Ламинированные брови —главный тренд 2022 года. Эта процедура поднимает волоски вверх, делая брови визуально более густыми.

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Ламинированные брови - тренд 2022
Фото: Соцсети

Волоски аккуратно зачесываются наверх и подстригаются, если это необходимо. Достичь такого эффекта можно и с помощью специального геля для укладки бровей. Впрочем, стилисты использую даже обычное косметическое мыло и щеточку – это дает такой же эффект.

Но подбирая трендовые брови для своего типа лица, следует помнить несколько простых правил:

  • Для круглого лица подойдут прямые брови, широкие в начале и зауженные к кончику, анпример азиатский тренд;
  • Для лица овальной формы подойдут широкие и прямые брови, а именно скаус и густые;
  • Обладательницам квадратной формы лица стоит попробовать тренд, который визуально округлить его: а именно скаус, или ламинированные;

Но отращивая идеальные бровки, стоит помнить, что за ними следует ухаживать: расчесывать, делать массаж с репейным, или касторовым маслом, которое стимулирует их рост, использовать скраб хотя бы раз в неделю при умывании.

И, нанося макияж, не надо забивать волосяные фолликулы бровей тональным кремом, или пудрой.

А главное правило макияжа гласит – красить, или укладывать брови нужно в последнюю очередь, когда макияж уже закончен. Наносите тон, потом красьте глаза и губы. И только потом, в последнюю очередь, корректируйте брови. Так вы сможете подобрать оттенок и укладку, которая дополнит макияж, а не будет из него выбиваться.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как красить глаза, чтобы казаться моложе. А Джулия Фокс, наконец, раскрыла секрет, как изобрела свой фирменный макияж глаз, который уже прозвали "глазами енота".