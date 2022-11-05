Мокрі, освітлені та природні. Наймодніші брови на осінь та зиму 2022

У б'юті-індустрії постійно змінюється мода на брови, але, нарешті, в моду увійшла природність та варіації на її тему.

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Відтоді, як у б'юті-індустрії розпочався справжній brow-бум, дівчата зрозуміли, що брови, а саме їх форма, ширина, об'єм помітно впливають на образ загалом.

Суворих правил щодо трендів моди на форму брів немає, вже ніхто не слідує суворій моді, вищипуючи брови-ниточки в стилі 1990-х, або створюючи летючі брови на кшталт тих, що колись популяризувала юна Кейт Мосс.

Кожен підбирає те, що йому личить, але, навіть зберігаючи природну форму і густоту брів, варто пам'ятати про основні тренди. Фокус зібрав найпопулярніші.

Скаус

Це найтрендовіша форма брів, яка зараз на піку популярності. Брови-скаус — це широкі брови природної форми. Їх можна навіть назвати неакуратними. Для форми скаусу характерні прямі лінії без явних вигинів. Брови скаус не потребують додаткової корекції і тим більше укладання.

[ + – ] Скаус — тренд на природні та недбалі брови Фото: Соцсети

Щоб отримати ефект скаус — просто залиште свої брови в спокої, як це роблять багато селебріті.

Густі брови

Ще недавно дівчата боролися зі своїми надто густими бровами, проріджуючи їх і надаючи їм акуратнішу форму і об'єм. У 2022 році — широкі та густі брови у трендах. Зараз брови навіть нарощують, чи татуажем створюють ілюзію густоти.

[ + – ] У моді густі брови, як у Кари Делевінь Фото: Getty Images

Словом, якщо ви можете похвалитися бровами у стилі Кари Делевінь — ви у трендах.

Мокрі брови

Тренд прямо з подіумів. Брови укладають за допомогою великої кількості гелю, чому вони виглядають так, ніби ви щойно вийшли з душу, або океану.

[ + – ] Брови з "мокрим" ефектом — тренд 2022 Фото: Соцсети

Оригінальний тренд, який надає бровам виразності та дозволяє вкласти їх, як забажається. Добре "мокрі брови" виглядають з легким макіяжем з хайлайтером. Такий макіяж освіжає обличчя та образ загалом.

Освітлені брови

Тренд 2022 року, який захопив спочатку модні покази, а потім і б'юті-блогерів у соцмережах. Побачити моделей з освітленими фешн-бровями можна було побачити у показах Jason Wu, Rick Owens, Prada, Chanel, Gucci, Dior.

[ + – ] Айріс Лоу та її освітлені брови на обкладинці Vogue

Це посилання на середньовічну моду, коли жінки вибривали брови, намагаючись привернути увагу до очей і високого чола. Але голити брови зараз стилісти не пропонують лише змінити свій вигляд, висвітливши їх і зробивши яскравий макіяж очей. Цікавий експеримент може радикально змінити зовнішність.

Азіатські прямі брови

Культура Азії, а саме Японії, Південної Кореї та Китаю, стає популярнішою з кожним роком. Дедалі більше азіатських моделей та актрис стають трендсеттерами у світі моди. Сприяв цьому і популярний серіал "Гра в кальмарі", який зробив модель Чон Хо Йон зіркою світового масштабу. Так що азіатські брови у США та Європі навіть прозвали K-brows, за аналогією з K-pop.

[ + – ] Азіатські брови — тренд 2022 Фото: Соцсети

Ця популярність відчутно вплинула на сферу краси і на тренди брів теж. У моду увійшли симетричні прямі брови. Побачити їх можна на жінках у Кореї, Китаї чи Японії. Для досягнення ідеальної форми хвостик брів, починаючи з вигину, вищипується і домальовується олівцем. Ця форма пом'якшує риси обличчя.

Ламіновані брови

Ламіновані брови — головний тренд 2022 року. Ця процедура підіймає волоски вгору, роблячи брови візуально густішими.

[ + – ] Ламіновані брови — тренд 2022 Фото: Соцсети

Волоски акуратно зачісуються нагору і підстригаються, якщо це потрібно. Досягти такого ефекту можна за допомогою спеціального гелю для укладання брів. Втім, стилісти використовують навіть звичайне косметичне мило та щіточку – це дає такий самий ефект.

Але підбираючи трендові брови для свого типу обличчя, слід пам'ятати кілька простих правил:

Для круглого обличчя підійдуть прямі брови, широкі на початку і звужені до кінчика, наприклад азіатський тренд;

Для обличчя овальної форми підійдуть широкі та прямі брови, а саме скаус та густі;

Власницям квадратної форми обличчя варто спробувати тренд, який візуально округлити його: а саме скаус, або ламіновані;

Але відрощуючи ідеальні брівки, варто пам'ятати, що їх слід доглядати: розчісувати, робити масаж з реп'яховим, або касторовим маслом, яке стимулює їх зростання, використовувати скраб хоча б раз на тиждень при вмиванні.

І, наносячи макіяж, не треба забивати волосяні фолікули брів тональним кремом або пудрою.

А головне правило макіяжу говорить — фарбувати, або укладати брови потрібно в останню чергу, коли вже закінчено макіяж. Наносьте тон, потім фарбуйте очі та губи. І лише потім, в останню чергу, коригуйте брови. Так ви зможете підібрати відтінок і укладання, яке доповнить макіяж, а не вибиватиметься з нього.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як фарбувати очі, щоб здаватися молодшим. А Джулія Фокс, нарешті, розкрила секрет, як винайшла свій фірмовий макіяж очей, який уже прозвали "очима єнота".