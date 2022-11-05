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Стиль життя

Мокрі, освітлені та природні. Наймодніші брови на осінь та зиму 2022

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Фото: Getty Images | Брови більше не потрібно вищипувати в ниточку, але модні тренди залишилися

У б'юті-індустрії постійно змінюється мода на брови, але, нарешті, в моду увійшла природність та варіації на її тему.

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Відтоді, як у б'юті-індустрії розпочався справжній brow-бум, дівчата зрозуміли, що брови, а саме їх форма, ширина, об'єм помітно впливають на образ загалом.

Суворих правил щодо трендів моди на форму брів немає, вже ніхто не слідує суворій моді, вищипуючи брови-ниточки в стилі 1990-х, або створюючи летючі брови на кшталт тих, що колись популяризувала юна Кейт Мосс.

Кожен підбирає те, що йому личить, але, навіть зберігаючи природну форму і густоту брів, варто пам'ятати про основні тренди. Фокус зібрав найпопулярніші.

Скаус

Це найтрендовіша форма брів, яка зараз на піку популярності. Брови-скаус — це широкі брови природної форми. Їх можна навіть назвати неакуратними. Для форми скаусу характерні прямі лінії без явних вигинів. Брови скаус не потребують додаткової корекції і тим більше укладання.

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Скаус — тренд на природні та недбалі брови
Фото: Соцсети

Щоб отримати ефект скаус — просто залиште свої брови в спокої, як це роблять багато селебріті.

Густі брови

Ще недавно дівчата боролися зі своїми надто густими бровами, проріджуючи їх і надаючи їм акуратнішу форму і об'єм. У 2022 році — широкі та густі брови у трендах. Зараз брови навіть нарощують, чи татуажем створюють ілюзію густоти.

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У моді густі брови, як у Кари Делевінь
Фото: Getty Images

Словом, якщо ви можете похвалитися бровами у стилі Кари Делевінь — ви у трендах.

Мокрі брови

Тренд прямо з подіумів. Брови укладають за допомогою великої кількості гелю, чому вони виглядають так, ніби ви щойно вийшли з душу, або океану.

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Брови з "мокрим" ефектом — тренд 2022
Фото: Соцсети

Оригінальний тренд, який надає бровам виразності та дозволяє вкласти їх, як забажається. Добре "мокрі брови" виглядають з легким макіяжем з хайлайтером. Такий макіяж освіжає обличчя та образ загалом.

Освітлені брови

Тренд 2022 року, який захопив спочатку модні покази, а потім і б'юті-блогерів у соцмережах. Побачити моделей з освітленими фешн-бровями можна було побачити у показах Jason Wu, Rick Owens, Prada, Chanel, Gucci, Dior.

Айріс Лоу та її освітлені брови на обкладинці Vogue

Це посилання на середньовічну моду, коли жінки вибривали брови, намагаючись привернути увагу до очей і високого чола. Але голити брови зараз стилісти не пропонують лише змінити свій вигляд, висвітливши їх і зробивши яскравий макіяж очей. Цікавий експеримент може радикально змінити зовнішність.

Азіатські прямі брови

Культура Азії, а саме Японії, Південної Кореї та Китаю, стає популярнішою з кожним роком. Дедалі більше азіатських моделей та актрис стають трендсеттерами у світі моди. Сприяв цьому і популярний серіал "Гра в кальмарі", який зробив модель Чон Хо Йон зіркою світового масштабу. Так що азіатські брови у США та Європі навіть прозвали K-brows, за аналогією з K-pop.

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Азіатські брови — тренд 2022
Фото: Соцсети

Ця популярність відчутно вплинула на сферу краси і на тренди брів теж. У моду увійшли симетричні прямі брови. Побачити їх можна на жінках у Кореї, Китаї чи Японії. Для досягнення ідеальної форми хвостик брів, починаючи з вигину, вищипується і домальовується олівцем. Ця форма пом'якшує риси обличчя.

Ламіновані брови

Ламіновані брови — головний тренд 2022 року. Ця процедура підіймає волоски вгору, роблячи брови візуально густішими.

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Ламіновані брови — тренд 2022
Фото: Соцсети

Волоски акуратно зачісуються нагору і підстригаються, якщо це потрібно. Досягти такого ефекту можна за допомогою спеціального гелю для укладання брів. Втім, стилісти використовують навіть звичайне косметичне мило та щіточку – це дає такий самий ефект.

Але підбираючи трендові брови для свого типу обличчя, слід пам'ятати кілька простих правил:

  • Для круглого обличчя підійдуть прямі брови, широкі на початку і звужені до кінчика, наприклад азіатський тренд;
  • Для обличчя овальної форми підійдуть широкі та прямі брови, а саме скаус та густі;
  • Власницям квадратної форми обличчя варто спробувати тренд, який візуально округлити його: а саме скаус, або ламіновані;

Але відрощуючи ідеальні брівки, варто пам'ятати, що їх слід доглядати: розчісувати, робити масаж з реп'яховим, або касторовим маслом, яке стимулює їх зростання, використовувати скраб хоча б раз на тиждень при вмиванні.

І, наносячи макіяж, не треба забивати волосяні фолікули брів тональним кремом або пудрою.

А головне правило макіяжу говорить — фарбувати, або укладати брови потрібно в останню чергу, коли вже закінчено макіяж. Наносьте тон, потім фарбуйте очі та губи. І лише потім, в останню чергу, коригуйте брови. Так ви зможете підібрати відтінок і укладання, яке доповнить макіяж, а не вибиватиметься з нього.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як фарбувати очі, щоб здаватися молодшим. А Джулія Фокс, нарешті, розкрила секрет, як винайшла свій фірмовий макіяж очей, який уже прозвали "очима єнота".