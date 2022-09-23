Джулія Фокс розповіла, як винайшла свій фірмовий макіяж очей

Вона пояснила, що сильно схудла і перестала привертати увагу своїми формами, тож їй довелося привертати увагу до очей.

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Джулія Фокс до того, як стала зустрічатися з Каньє Вестом, була не надто відома публіці, зате після короткого роману з репером і гучного розставання, вона на всі 100% використовує популярність, що звалилася на неї. І розкриває секрети свого макіяжу. Про це пише Page Six.

Зустрічаючись з Каньє, Джулія Фокс робила яскравий макіяж очей, малюючи товсті стрілки, які в Мережі прозвали "очима єнота". З ним вона дебютувала на Тижні моди у Парижі, коли ще зустрічалася з Каньє. Зараз вона не так часто радує шанувальників таким макіяжем, але якось опублікувала цілий майстер-клас.

[ + – ] Джулія Фокс показала, як намалювати її фірмові стрілки

Виявилося, що фірмовий макіяж очей Джулія Фокс винайшла вимушено. І Каньє Вест, як дехто припускав, не мав до цього жодного стосунку. "Я просто сильно схудла, тому що була дуже зайнята і моя дупа просто зникла. І мені довелося зосередитися на моїй другій найкращій рисі — моїх очах", — розповіла Джулія Фокс.

[ + – ] Джулія Фокс і Каньє Вест Фото: Instagram daniellelevitt

Вона зазначила, що схудла на сім кілограмів за місяць, поки зустрічалася з Каньє Вестом. І сказала, що для репера у її насиченому житті просто не знайшлося місця.

"У мене вже було насичене життя. Як мені було вписати цю справді велику особистість у це вже наповнене життя? У мене не виходило знайти баланс", — говорила Джулія Фокс невдовзі після розриву з Каньє.

Той, як кажуть інсайдери, буквально обсипав її дизайнерським одягом і подарував п'ять сумок Birkin на вечірці з нагоди її дня народження. Але Джулія розкритикувала його любов до публічності.

[ + – ] Джулія Фокс в оригінальній сукні Фото: Getty Images

"Вест був першою людиною, яку я коли-небудь бачила, яка дзвонила папараці та інсценувала ті чи інші ситуації. Це здавалося таким безсоромним", — зізналася Джулія Фокс.

Вона, втім, теж так робить, але заради допомоги молодим дизайнерам.

"Я можу зробити фотографію, яка буде репостнута купу разів, і про цього дизайнера дізнаються, і я буду дуже дивовижно виглядати в його чудовому вбранні. Я носитиму їх речі, і тоді вони отримають свою першу рецензію в Vogue або щось подібне. Це безпрограшний варіант", — сказала Фокс і зазначила, що не вбралася б у відомий бренд на кшталт Dolce & Gabbana, щоб похизуватися перед папарацці.

Нагадаємо, Фокс та Вест зустрічалися близько шести тижнів на початку 2022 року. Відтоді Джулія Фокс стала справжньою модною іконою. І вона справді одягає речі маловідомих дизайнерів. Її не бентежить, що вони можуть бути відвертими або навіть дивними. Так, нещодавно вона з'явилася у прозорій сукні із пластику від студента-дизайнера.