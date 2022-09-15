Джулія Фокс з'явилася в "голій" і прозорій сукні на Тижні моди в Нью-Йорку

Колишня дівчина Каньє Веста продовжує шокувати публіку дивним та відвертим вбранням.

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Джулія Фокс прийшла на модний показ Parsons MFA під час Тижня моди у Нью-Йорку в оригінальній русалочній сукні. Про це пише Page Six.

Наряд із пластикового топу у вигляді потоку води, що оголює груди, та довгої спідниці з ручкою, щоб підіймати шлейф, створив студент-дизайнер Вейран з Парсонса, приватної школи мистецтв та дизайну.

[ + – ] Джулія Фокс та її "гола" і "мокра" сукня

Вона завершила ансамбль мокрим, зачесаним назад волоссям і мерехтливим сріблястим макіяжем очей.

"Яка честь отримати ікону моди Джулію Фокс для відвідування мого першого показу в цьому образі!", — захопився Вейран, чиє вбрання і приміряла Джулія.

[ + – ] Джулія Фокс та її "гола" і "мокра" сукня Фото: Getty Images

Фокс, яка раніше зустрічалася з Каньє Вестом, не єдина з колишніх 45-річного репера, яка продемонструвала цікавий "мокрий" образ.

У 2019 році Кім Кардаш'ян відвідала Met Gala в пошитій на замовлення сукню від Thierry Mugler, яка завдяки латексу і кристалам виглядала, як наскрізь промокла.

Раніше Джулія Фокс прийшла на модний показ зі своїм однорічним сином Валентином, залучаючи малюка до світу моди з дитинства.

А до Тижня моди в Нью-Йорку вона прикрасила обкладинку журналу Zeit Magazine у відвертій латексній сукні.