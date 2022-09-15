Джулия Фокс появилась в "голом" и прозрачном платье на Неделе моды в Нью-Йорке
Бывшая девушка Канье Уэста продолжает шокировать публику странными и откровенными нарядами
Джулия Фокс пришла на модный показ Parsons MFA во время Недели моды в Нью-Йорке в оригинальном русалочьем платье. Об этом пишет Page Six.
Наряд из пластикового топа в виде текущей воды, обнажающий грудь, и длинной юбки с ручкой, чтобы приподымать шлейф, создал студент-дизайнер Вейран из Парсонса, частной школы искусств и дизайна.
Она завершила ансамбль мокрыми, зачесанными назад волосами и мерцающим серебристым макияжем глаз.
"Какая честь заполучить икону моды Джулию Фокс для посещения моего первого показа в этом образе!", — восхитился Вейран, чей наряд и примерила Джулия.
Фокс, которая ранее встречалась с Канье Уэстом, не единственная из бывших 45-летнего рэпера, которая продемонстрировала интересный "мокрый" образ.
В 2019 году Ким Кардашьян посетила Met Gala в сшитом на заказ платье от Thierry Mugler, которое благодаря латексу и кристаллам выглядело, как промокшее насквозь.
Ранее Джулия Фокс пришла на модный показ со своим годовалым сыном Валентином, приобщая малыша к миру моды с детства.
А до Недели моды в Нью-Йорке она украсила обложку журнала Zeit Magazine в латексном откровенном платье.