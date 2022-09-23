Джулия Фокс рассказала, как изобрела свой фирменный макияж глаз

Она пояснила, что сильно похудела и перестала привлекать внимание своими формами, так что ей пришлось привлекать внимание к глазам

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Джулия Фокс до того, как стала встречаться с Канье Уэстом, была не слишком известна публике, но зато после короткого романа с рэпером и громкого расставания, она на все 100% использует нахлынувшую на нее популярность. И раскрывает секреты своего макияжа. Об этом пишет Page Six.

Встречаясь с канье Джулия Фокс делала яркий макияж глаз, рисуя толстые стрелки, которые в Сети прозвали "глазами енота". С ним она дебютировала на Неделе моды в Париже, когда еще встречалась с Канье. Сейчас она не так часто радует поклонников таким макияжем, но зато как-то опубликовала целый мастер-класс.

[ + – ] Джулия Фокс показала, как нарисовать ее фирменные стрелки

Оказалось, что фирменный макияж глаз Джулия Фокс изобрела вынужденно. И Канье Уэст, как некоторые предполагали, не имел к этому никакого отношения. "Я просто сильно похудела, потому что была очень занята и моя задница просто исчезла. И мне пришлось сосредоточиться на моей второй лучшей особенности — моих глазах", — рассказала Джулия Фокс.

[ + – ] Джулия Фокс и Канье Уэст Фото: Instagram daniellelevitt

Она отметила, что похудела на семь килограмм за месяц, пока встречалась с Канье Уэстом. И сказала, что для рэпера в ее насыщенной жизни просто не нашлось места.

"У меня уже была насыщенная жизнь. Как мне было вписать эту действительно большую личность в эту уже наполненную жизнь? У меня не получалось найти баланс", — говорила Джулия Фокс вскоре после разрыва с Канье.

Тот, как говорят инсайдеры, буквально осыпал ее дизайнерской одеждой и подарил целых пять сумок Birkin на вечеринке по случаю ее дня рождения. Но Джулия раскритиковала его за любовь к публичности.

[ + – ] Джулия Фокс в оригинальном платье Фото: Getty Images

"Уэст был первым человеком, которого я когда-либо видела, звонящим папарацци и инсценирующим те, или иные ситуации. Это казалось таким бесстыдным", — призналась Джулия Фокс.

Она, впрочем, тоже так делает, но только ради помощи молодым дизайнерам.

"Я могу сделать фотографию, которая будет репостнута кучу раз, и про этого дизайнера узнают, и я буду чертовски потрясающе выглядеть в его чудесном наряде. Я буду носить их вещи, и тогда они получат свою первую рецензию в Vogue или что-то в этом роде. Это беспроигрышный вариант", — сказала Фокс и отметила, что не нарядилась бы в известный бренд вроде Dolce & Gabbana, чтобы щегольнуть перед папарацци.

Напомним, Фокс и Уэст встречались около шести недель в начале 2022 года. С той поры Джулия Фокс стала настоящей модной иконой. И она правда надевает вещи малоизвестных дизайнеров. Ее не смущает, что они могут быть откровенными, или даже странными. Так, недавно она появилась в прозрачном платье из пластика от студента-дизайнера.