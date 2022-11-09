Кара Делевінь та Ірина Шейк стали зірками показу Ріанни Savage X Fenty

В ефірі Amazon Prime показали дивовижний шоу-показ нової колекції Ріанни Savage X Fenty Vol. 4

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Ріанна представила нову колекцію свого бренду спідньої білизни Savage X Fenty Vol. 4 на каналі Amazon Prime. Шоу вийшло приголомшливе, участь у ньому взяли, мабуть, найвідоміші моделі та знаменитості, включно з Джонні Деппом. Однією із зірок показу стала Кара Делевінь, яка до невпізнання змінилася для шоу. Про це пише Daily Mail.

Показ, перемежований танцювальними номерами та виступами зірок, був знятий раніше в Сімі-Веллі, штат Каліфорнія, у місці під найсуворішою секретністю. А показано у вівторок увечері на Amazon Prime.

[ + – ] Виступ Аніти на Savage X Fenty Vol. 4

Кара Делевінь представила чорний комплект білизни в оточенні моделей у БДСМ-ансамблях.

[ + – ] Кара Делевінь на показі Savage X Fenty

Але особливу увагу привернули її зачіска та макіяж. Для показу Карі заплели дві коси, що імітують вусики комахи та вибілили її знамениті брови, що, до речі, є одним із головних б'юті-трендів осені 2022 року.

Також у показі взяли участь співачка Анітта, супермоделі Джоан Смоллс та Ірина Шейк, а також кінозірки Тараджі П. Генсон та Сіму Лю.

[ + – ] Ірина Шейк на показі Savage X Fenty

Ще однією зіркою показу став Джонні Депп.

Сама Ріанна також з'явилася на показі у спокусливому корсеті.

[ + – ] Ріанна на показі Savage X Fenty

У пресрелізі шоу воно було названо "спокусливою мрією лихоманки моди". Глядачам обіцяли відзначену нагородами "Еммі" хореографію, стиль та музику "з гіпнотичною сутністю нічної природи".

Ріанна створює білизну та домашній одяг всіх розмірів, щоразу відзначаючи, що будь-яка дівчина зможе знайти собі зручний бюстгальтер та білизну за розміром.

Спідня білизна, одяг для сну та домашній одяг доступні в однаковому діапазоні розмірів від XS до 4X/XS до XXXXL.

Нагадаємо, нещодавно Ріанна записала трек для нового фільму "Чорна пантера", але, схоже, цим її повернення у світ музики й обмежилося. Вона присвячує себе своєму прибутковому бізнесу та вихованню дитини.