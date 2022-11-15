Ирина Шейк продемонстрировала идеальную куртку для зимы 2022/23 (фото)

Знаменитость не изменяет своему любимому бренду.

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36-летняя российская топ-модель Ирина Шейк продемонстрировала идеальную куртку для зимы 2022/23. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов и соцсетей, долгое время живущая и работающая в США, вышла на прогулку в Нью-Йорке в комфортном и стильном монохромном аутфите. На знаменитости была черная длинная куртка от Burberry, темное худи, спортивные штаны и ботинки. В качестве аксессуара к образу молодая мама добавила солнцезащитные очки от Balenciaga и держала в руках телефон.

Ирина вышла на прогулку сама, несмотря на то, что на днях подтвердились слухи о ее воссоединении с голливудским актером Брэдли Купером, с которым они воспитывают общую дочь Лею.

[ + – ] Ирина Шейк

Отметим, что куртка Ирины Шейк стоит 1590 фунтов стерлингов (около 70 тысяч гривен). Такой фасон и цвет станет удачным выбором для осени и зимы 2022\23, ведь подойдет практически к любым образам и не потеряет своей актуальности с новым сезоном.

Напомним, Ирина Шейк приняла участие в показе новой коллекции бельевого бренда Рианны и продемонстрировала откровенный образ из лавандового бюстье и прозрачной мини-юбки.

Также Фокус писал о подробностях восстановленных романтических отношений Ирины Шейк и Брэдли Купера.