Бюстье и прозрачная юбка. Ирина Шейк демонстрирует новую коллекцию Savage x Fenty (фото)

Знаменитость примет участие в долгожданном шоу.

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36-летняя российская модель Ирина Шейк примет участие в шоу бельевого бренда Рианны Savage x Fenty. Снимками делятся на странице модной марки в Instagram.

Звезду подиумов, долгое время живущую и работающую в США, сфотографировали на прогреве шоу Savage x Fenty, которое должно состояться 9 ноября 2022 года.

Модель позировала в светло-лавандовом бюстье и прозрачной мини-юбке. Волосы Ирины Шейк были распущены, а на лице визажисты сделали макияж с акцентом на глаза. При этом брови знаменитости осветили в соответствии с трендами.

[ + – ] Ирина Шейк

Кроме Шейк, в показе шоу Рианны примет участие американская модель Кара Делевинь, Джонни Депп и другие звезды мирового шоубиза. В 2021 как приглашенные гости шоу были супермодели Синди Кроуфорд и Эрика Баду.

Сама владелица Savage x Fenty Рианна также позировала фотографам и демонстрировала свою фигуру через полгода после рождения первенца. Бизнеследи активно возвращается к работе, записав саундтрек к "Черной пантере" и снимаясь в кампейнах своих брендов.

[ + – ] Рианна

Напомним, в хэллоуинскую ночь 2022 Ирина Шейк облеклась в образ королевы пин-апа.

Также Фокус писал о возможности воссоединения Ирины Шейк и Брэдли Купера. Пара часто замечается на прогулках с общей дочерью Леей.