Бюстьє та прозора спідниця. Ірина Шейк демонструє нову колекцію Savage x Fenty (фото)

Знаменитість візьме участь у довгоочікуваному шоу.

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36-річна російська модель Ірина Шейк візьме участь у шоу білизняного бренду Ріанни Savage x Fenty. Знімками діляться на сторінці модної марки в Instagram.

Зірку подіумів, яка тривалий час мешкає та працює у США, сфотографували на прогріві шоу Savage x Fenty, яке повинно відбутися 9 листопада 2022.

Модель позувала у світло-лавандовому бюстьє та прозорій мініспідниці. Волосся Ірини Шейк було розпущене, а на обличчі візажисти зробили макіяж з акцентом на очі. При цьому брови знаменитості висвітлили відповідно до трендів.

[ + – ] Ірина Шейк

Окрім Шейк, у показі шоу Ріанни візьме участь американська модель Кара Делевінь, Джонні Депп та інші зірки світового шоубізу. У 2021 як запрошені гості шоу були супермоделі Сінді Кроуфорд та Еріка Баду.

Сама власниця Savage x Fenty Ріанна також позувала фотографам та демонструвала свою фігуру через пів рок після народження первістка. Бізнеследі активно повертається до роботи, записавши саундтрек до "Чорної пантери" та знімаючись у кампейнах своїх брендів.

[ + – ] Ріанна

Нагадаємо, у геловінську ніч 2022 Ірина Шейк вбралася в образ королеви пін-апу.

Також Фокус писав про можливість возз'єднання Ірини Шейк та Бредлі Купера. Пару часто помічають на прогулянках зі спільною донькою Леєю.