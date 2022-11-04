Бюстьє та прозора спідниця. Ірина Шейк демонструє нову колекцію Savage x Fenty (фото)
Знаменитість візьме участь у довгоочікуваному шоу.
36-річна російська модель Ірина Шейк візьме участь у шоу білизняного бренду Ріанни Savage x Fenty. Знімками діляться на сторінці модної марки в Instagram.
Зірку подіумів, яка тривалий час мешкає та працює у США, сфотографували на прогріві шоу Savage x Fenty, яке повинно відбутися 9 листопада 2022.
Модель позувала у світло-лавандовому бюстьє та прозорій мініспідниці. Волосся Ірини Шейк було розпущене, а на обличчі візажисти зробили макіяж з акцентом на очі. При цьому брови знаменитості висвітлили відповідно до трендів.
Окрім Шейк, у показі шоу Ріанни візьме участь американська модель Кара Делевінь, Джонні Депп та інші зірки світового шоубізу. У 2021 як запрошені гості шоу були супермоделі Сінді Кроуфорд та Еріка Баду.
Сама власниця Savage x Fenty Ріанна також позувала фотографам та демонструвала свою фігуру через пів рок після народження первістка. Бізнеследі активно повертається до роботи, записавши саундтрек до "Чорної пантери" та знімаючись у кампейнах своїх брендів.
Нагадаємо, у геловінську ніч 2022 Ірина Шейк вбралася в образ королеви пін-апу.
Також Фокус писав про можливість возз'єднання Ірини Шейк та Бредлі Купера. Пару часто помічають на прогулянках зі спільною донькою Леєю.