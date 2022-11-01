Ірина Шейк на Геловін з'явилася в образі королеви пін-апу
Росіянка повторила знамениті пози легендарної Бетті Пейдж.
36-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка вже багато років живе та працює в США, на Геловін постала в образі Бетті Пейдж, знаменитої моделі в стилі пін-ап Бетті Пейдж. Відповідними фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На знімках росіянка позує в позах, які точно повторюють стиль королеви пін-апу. На ній чорні панчохи, туфлі на шпильці, оксамитове боді з мереживними вставками на грудях. Волосся Ірини розпущене, а лоб закриває чубчик. Швидше за все, Ірина скористалася перукою, оскільки у звичайному житті вона носить рівне довге волосся без чубчика.
"Приватні погляди .... Бетті Пейдж ... незабаром .... Щасливого Геловіну 2022", — підписала першу фотографію фото Шейк, поставши там на жартівливій обкладинці журналу.
Потім вона поділилася декількома відвертішими фото, де, серед іншого, позує зі зв'язаними руками та зав'язаним ротом.
"Хороша дівчинка збожеволіла", — говорить підпис.
У сторіс Ірина додала більше "гарячих" кадрів.
Бетті Пейдж — найвідоміша модель у стилі пін-ап, символ жіночності 50-х і провісниця сексуальної революції 60-х, яку називали "королевою вигинів". Вона вплинула на поп-культуру ХХ століття, як ніхто інший. Нечасто кінозірка чи шоу-діва настільки органічно вписується у візуальний контекст своєї епохи, що стає її неповторною іконою, як це сталося з Бетті.
Вона позувала для обкладинок чоловічих журналів Beauty Parade, Eyeful, Wink, Titter. Постери з нею красувалися в армійських казармах, автомайстернях, кабінах далекобійників. У 1955 році її фото з'явилося на розвороті Playboy та плакаті, присвяченому дворічному ювілею дітища Г'ю Гефнера, що ще більше збільшило кількість її шанувальників.
Кар'єра Пейдж тривала лише сім років. Незважаючи на те, що стала однією з моделей, що найчастіше фотографуються у світі, у 34 роки вона за один день зібрала всі свої речі, кинула роботу й переїхала у Флориду, де вдарилася в релігію. У 80-ті їй діагностували шизофренію, з якою вона боролася до кінця життя. У 90-ті її назвали іконою еротики минулої епохи. Пейдж померла у 2008 році.
Образи Бетті стали прототипами наслідування. Їх використовують у коміксах, фотосесіях, для вечірок.
Повертаючись до Ірини Шейк, нагадаємо, що вона знову з'явилася на публіці з батьком доньки Бредлі Купером.