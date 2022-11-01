Ірина Шейк на Геловін з'явилася в образі королеви пін-апу

Росіянка повторила знамениті пози легендарної Бетті Пейдж.

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36-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка вже багато років живе та працює в США, на Геловін постала в образі Бетті Пейдж, знаменитої моделі в стилі пін-ап Бетті Пейдж. Відповідними фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На знімках росіянка позує в позах, які точно повторюють стиль королеви пін-апу. На ній чорні панчохи, туфлі на шпильці, оксамитове боді з мереживними вставками на грудях. Волосся Ірини розпущене, а лоб закриває чубчик. Швидше за все, Ірина скористалася перукою, оскільки у звичайному житті вона носить рівне довге волосся без чубчика.

"Приватні погляди .... Бетті Пейдж ... незабаром .... Щасливого Геловіну 2022", — підписала першу фотографію фото Шейк, поставши там на жартівливій обкладинці журналу.

[ + – ] Ірина Шейк на жартівливій обкладинці журналу Фото: irina shayk/instagram

Потім вона поділилася декількома відвертішими фото, де, серед іншого, позує зі зв'язаними руками та зав'язаним ротом.

"Хороша дівчинка збожеволіла", — говорить підпис.

У сторіс Ірина додала більше "гарячих" кадрів.

Бетті Пейдж — найвідоміша модель у стилі пін-ап, символ жіночності 50-х і провісниця сексуальної революції 60-х, яку називали "королевою вигинів". Вона вплинула на поп-культуру ХХ століття, як ніхто інший. Нечасто кінозірка чи шоу-діва настільки органічно вписується у візуальний контекст своєї епохи, що стає її неповторною іконою, як це сталося з Бетті.

Вона позувала для обкладинок чоловічих журналів Beauty Parade, Eyeful, Wink, Titter. Постери з нею красувалися в армійських казармах, автомайстернях, кабінах далекобійників. У 1955 році її фото з'явилося на розвороті Playboy та плакаті, присвяченому дворічному ювілею дітища Г'ю Гефнера, що ще більше збільшило кількість її шанувальників.

[ + – ] Бетті Пейдж на сторінках Playboy Фото: Скриншот

Кар'єра Пейдж тривала лише сім років. Незважаючи на те, що стала однією з моделей, що найчастіше фотографуються у світі, у 34 роки вона за один день зібрала всі свої речі, кинула роботу й переїхала у Флориду, де вдарилася в релігію. У 80-ті їй діагностували шизофренію, з якою вона боролася до кінця життя. У 90-ті її назвали іконою еротики минулої епохи. Пейдж померла у 2008 році.

[ + – ] Бетті Пейдж

Образи Бетті стали прототипами наслідування. Їх використовують у коміксах, фотосесіях, для вечірок.

Повертаючись до Ірини Шейк, нагадаємо, що вона знову з'явилася на публіці з батьком доньки Бредлі Купером.