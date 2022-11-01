Ирина Шейк на Хэллоуин появилась в образе королевы пин-апа

Россиянка повторила знаменитые позы легендарной Бэтти Пейдж.

Related video

36-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая уже много лет живет и работает в США, на Хєллоуин предстала в образе Бетти Пейдж, знаменитой модели в стиле пин-ап Бетти Пейдж. Соответствующими фото она поделилась на своей странице в Instagram.

На снимках россиянка позирует в позах, в точности повторяющих стиль королевы пин-апа. На ней черные чулки, туфли на шпильке, бархатное боди с кружевными вставками на груди. Волосы Ирины распущены, а лоб закрывает челка. Скорее всего, Ирина воспользовалась париком, поскольку в обычной жизни она носит ровные длинные волосы без челки.

"Частные взгляды ….Бетти Пейдж …скоро ….Счастливого Хэллоуина 2022", – подписала первую фотографию фото Шейк, представ там на шуточной обложке журнала.

[ + – ] Ирина Шейк на шуточной обложке журнала Фото: irina shayk/instagram

Затем она поделилась несколькими более откровенными фото, где, среди прочего, позирует со связанными руками и завязанным ртом.

"Хорошая девочка сошла с ума", – гласит подпись.

В сторис Ирина добавила больше "горячих" кадров.

Бэтти Пейдж – самая известная модель в стиле пин-ап, символ женственности 50-х и предвестница сексуальной революции 60-х, которую называли "королевой изгибов". Она повлияла на поп-культуру ХХ века, как никто другой. Нечасто кинозвезда или шоу-дива настолько органично вписывается в визуальный контекст своей эпохи, что становится ее неповторимой иконой, как это случилось с Бетти.

Она позировала для обложек мужских журналов Beauty Parade, Eyeful, Wink, Titter. Постеры с ней красовались в армейских казармах, автомастерских, кабинах дальнобойщиков. В 1955 году ее фото появилось на развороте Playboy и плакате, посвященном двухлетнему юбилею детища Хью Хефнера, что еще больше увеличило количество ее поклонников.

[ + – ] Бэтти Пейдж на страницах Playboy Фото: Скриншот

Карьера Пейдж продлилась всего семь лет. Несмотря на то, что стала одной из наиболее часто фотографируемых моделей в мире, в 34 года она за один день собрала все свои вещи, бросила работу и переехала во Флориду, где ударилась в религию. В 80-ые у нее диагностировали шизофрению, с которой она боролась до конца жизни. В 90-ые ее назвали иконой эротики ушедшей эпохи. Пейдж скончалась в 2008 году.

[ + – ] Бэтти Пейдж

Образы Бэтти стали прототипами для наследования. Их используют в комиксах, фотосессиях, для вечеринок.

Возвращаясь к Ирине Шейк, напомним, что она снова появилась на публике с отцом своей дочери Брэдли Купером.