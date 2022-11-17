Ирина Шейк и Брэдли Купер вышли вдвоем на прогулку (фото)

Пару заметили на улицах Нью-Йорка.

Related video

36-летняя российская модель и голливудский актер Брэдли Купер вышли на прогулку вдвоем. Об этом пишет Daily Mail.

Родителей заметили в Нью-Йорке во время романтической прогулки. Для выхода звезда подиумов, длительно проживающая и работающая в США, выбрала черные брюки, джемпер в полоску и свободную куртку. Волосы знаменитости были распущены. А к образу она добавила футуристические очки.

Тем временем, американский актер был одет в короткое темно-синее пальто, джинсы и держал в руках темный термос.

[ + – ] Брэдли Купер и Ирина Шейк

Ирина Шейк и Брэдли Купер воспитывают общую дочь Лею. В 2019 году они расстались после нескольких лет отношений. Однако в конце 2022 стало известно, что звездная пара возобновила свои романтические отношения. Впрочем, и раньше Ирина Шейк и Брэдли Купер много времени проводили вместе из-за совместного ребенка.

После разрыва с Купером звезда подиумов встречалась с американским рэпером Канье Уэстом. Тем временем актер имел романтические отношения с помощницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин.

[ + – ] Брэдли Купер и Ирина Шейк с дочерью Фото: Bradley Cooper/Instagram

Напомним, по словам инсайдеров, сейчас между Ириной Шейк и Брэдли Купером много любви.

Также Фокус писал об идеальной куртке для зимы 2022/23, которую накануне продемонстрировала Ирина Шейк.