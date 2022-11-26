Брэдли Купер в ярко-красной шапке прогулялся с Ириной Шейк и дочерью

Знаменитости восстановили свои романтические отношения.

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36-летнюю российскую модель Ирину Шейк и голливудского актера Брэдли Купера заметили на прогулке с дочерью. Об этом пишет Daily Mail.

Папарацци сфотографировали звездную пару в День благодарения. Родители вместе с дочерью Леей возвращались домой. Звезда подиумов в праздничный день выбрала образ в темных оттенках – черное худи, спортивные штаны, туфли и очки.

Тем временем возлюбленный Ирины Шейк был одет в ярко-алую шапочку с надписью "Любовь" и помпоном, серую кофту и брюки.

Дочь звездного союза продемонстрировала нежно-розовый спортивный костюм.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер

Актер и модель возобновили свои романтические отношения после почти четырех лет перерыва. В 2019 они объявили о расставании. И, как сообщалось в Сети, причиной разрыва звездной пары стала Леди Гага, с которой Брэдли Купер снимался в фильме "Звезда родилась".

Впрочем, официально знаменитости не комментируют свое примирение. Их часто замечают вместе папарацци, а инсайдеры рассказывают о теплых чувствах между звездными родителями.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер вышли вдвоем на прогулку в Нью-Йорке.

Также Фокус писал о самом модном пуховике сезона осень-зима 2022/23, который накануне продемонстрировала Ирина Шейк.