Брэдли Купер в ярко-красной шапке прогулялся с Ириной Шейк и дочерью
Знаменитости восстановили свои романтические отношения.
36-летнюю российскую модель Ирину Шейк и голливудского актера Брэдли Купера заметили на прогулке с дочерью. Об этом пишет Daily Mail.
Папарацци сфотографировали звездную пару в День благодарения. Родители вместе с дочерью Леей возвращались домой. Звезда подиумов в праздничный день выбрала образ в темных оттенках – черное худи, спортивные штаны, туфли и очки.
Тем временем возлюбленный Ирины Шейк был одет в ярко-алую шапочку с надписью "Любовь" и помпоном, серую кофту и брюки.
Дочь звездного союза продемонстрировала нежно-розовый спортивный костюм.
Актер и модель возобновили свои романтические отношения после почти четырех лет перерыва. В 2019 они объявили о расставании. И, как сообщалось в Сети, причиной разрыва звездной пары стала Леди Гага, с которой Брэдли Купер снимался в фильме "Звезда родилась".
Впрочем, официально знаменитости не комментируют свое примирение. Их часто замечают вместе папарацци, а инсайдеры рассказывают о теплых чувствах между звездными родителями.
Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер вышли вдвоем на прогулку в Нью-Йорке.
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