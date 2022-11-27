"Я хочу воспитать сильную женщину". Ирина Шейк рассказала о материнстве

Знаменитость воспитывает трехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера.

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36-летняя российская модель Ирина Шейк откровенно рассказала о материнстве и украсила свежую обложку издания V Magazine.

На главной странице глянца звезда подиумов, длительно проживающая и работающая в США, предстала в черно-белом платье Self-Portrait с глубоким декольте и красных латексных перчатках Vex Latex.

В частности, Ирина Шейк призналась, что даже не думала о модельной карьере.

"Никогда не думала, что смогу стать моделью. В детстве надо мной издевались", — призналась звезда подиумов, добавив, что у нее была очень стройная фигура, темная кожа и большие губы.

Из-за того, что Ирина Шейк потеряла отца в 14 лет, а маме приходилось работать на трех работах, она решила начать зарабатывать на особенностях своей внешности, что впоследствии привело к большим успехам.

[ + – ] Ирина Шейк. Фото: V Magazine

"Я чувствовала, что должна стать мужчиной. И моделинг помог мне это сделать, это изменило нашу жизнь", — добавила знаменитость.

Кроме того, молодая мама откровенно рассказала о материнстве.

"Мы решили не нанимать няню и воспитываем дочь сами… Быть мамой прекрасно. Даже представить себе не могла, что мне это так будет нравиться, и что я так буду любить сильно еще кого-то… Я хочу воспитать сильную женщину и научить ее тому, чему научили меня бабушка и мама", — призналась Ирина Шейк.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью Фото: Bradley Cooper/Instagram

Российская модель и голливудский актер Брэдли Купер воспитывают трехлетнюю дочь Лею. В 2019 пара разошлась, однако в настоящее время в Сети активно обсуждают примирение звездных родителей.

Напомним, Ирина Шейк продемонстрировала удачный вариант пуховика на зиму 2022/23.

Также Фокус писал о прогулке Ирины Шейк и Брэдли Купера с дочерью.