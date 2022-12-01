Ирина Шейк и Брэдли Купер планируют вместе провести рождественские каникулы

Звездная пара решает, что подарить дочери Леи.

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Стало известно, как Ирина Шейк и Брэдли Купер собираются провести рождественские каникулы после слухов об их примирении. Об этом пишет Hollywood Life.

Сообщается, что звездная пара уже начала подготовку к католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря. Этот день актер и модель планируют провести вместе со своей дочерью Леей. В частности, сейчас они думают о том, что подарить общему ребенку.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер Фото: Getty Images

"Ирина очень хочет провести Рождество с Брэдли и Леей. В течение многих лет у них были дружеские отношения, но в этот раз будет все иначе. Они ближе, чем когда-либо раньше. Модель рада быть вместе и праздновать всей семьей", — рассказывает инсайдер.

Осенью 2022 стало известно о примирении звездной пары, российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера. Они разошлись в 2019 после четырех лет отношений. Однако проводили много времени для совместного ребенка — дочери Леи.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер Фото: Getty Images

Официально о новом семейном статусе знаменитости не рассказывают, однако западные таблоиды активно цитируют инсайдеров, близких к звездам.

Напомним, Ирина Шейк рассказала о своих методах воспитания.

Также Фокус писал об идеальном образе для зимы 2022/23, который накануне продемонстрировала Ирина Шейк во время прогулки с дочерью.