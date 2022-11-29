Ирина Шейк продемонстрировала идеальный образ для зимы 2022/23 (фото)

Знаменитость прогулялась со своей дочерью.

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36-летняя российская модель Ирина Шейк продемонстрировала удачный образ для зимы 2022/23. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов, длительно проживающая и работающая в США, прогулялась в Нью-Йорке с дочерью Леей. Для выхода в свет Ирина Шейк выбрала total-black образ. На модели был черный трендовый тренч, свободные брюки и кепка. К аутфиту она добавила солнцезащитные очки и держала в руках пакеты с покупками.

Волосы возлюбленной Брэдли Купера были распущены, а на лице она сделала нейтральный макияж.

[ + – ] Ирина Шейк

Тем временем дочь звезды подиумов была одета в изумрудное пальто, бордовые лосины и цветную шапку с надписью "Любовь". На ногах дочери модели и голливудского актера были черные сапожки.

Накануне стало известно о примирении Ирины Шейк и Брэдли Купера. Они разошлись в 2019 после четырех лет отношений. Несмотря на это, проводили много времени вместе для общей дочери Леи. Сейчас инсайдеры сообщают о полном примирении звездной пары.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер Фото: irina shayk/instagram

Напомним, Ирина Шейк продемонстрировала удачный вариант пуховика на зиму 2022/23.

Также Фокус писал о секретах воспитания Ириной Шейк и Брэдли Купером общего ребенка.