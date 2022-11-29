Ірина Шейк продемонструвала ідеальний образ для зими 2022/23 (фото)

Знаменитість прогулялася зі своєю донькою.

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36-річна російська модель Ірина Шейк продемонструвала вдалий образ для зими 2022/23. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів, яка тривалий час мешкає та працює в США, прогулялася в Нью-Йорку з донькою Леєю. Для виходу у світ Ірина Шейк обрала total-black образ. На моделі був чорний трендовий тренч, вільні штани та кепка. До аутфіту вона додала сонцезахисні окуляри та тримала в руках пакети з покупками.

Волосся коханої Бредлі Купера було розпущене, а на обличчі вона зробила нейтральний макіяж.

[ + – ] Ірина Шейк

Тим часом донька зірки подіумів була одягнута в смарагдове пальто, бордові лосини та кольорову шапку з написом "Любов". На ногах доньки російської моделі та голлівудського актора були чорні чобітки.

Напередодні стало відомо про примирення Ірини Шейк та актора Бредлі Купера. Вони розійшлися у 2019 після чотирьох років стосунків. Попри це, проводили багато часу разом заради спільної доньки Леї. Наразі інсайдери повідомляють про повне примирення зіркової пари.

[ + – ] Ірина Шейк та Бредлі Купер Фото: irina shayk/instagram

Нагадаємо, Ірина Шейк продемонструвала вдалий варіант пуховика на зиму 2022/23.

Також Фокус писав про секрети виховання Іриною Шейк та Бредлі Купером спільної дитини.