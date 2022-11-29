Ірина Шейк продемонструвала ідеальний образ для зими 2022/23 (фото)
Знаменитість прогулялася зі своєю донькою.
36-річна російська модель Ірина Шейк продемонструвала вдалий образ для зими 2022/23. Про це пише Daily Mail.
Зірка подіумів, яка тривалий час мешкає та працює в США, прогулялася в Нью-Йорку з донькою Леєю. Для виходу у світ Ірина Шейк обрала total-black образ. На моделі був чорний трендовий тренч, вільні штани та кепка. До аутфіту вона додала сонцезахисні окуляри та тримала в руках пакети з покупками.
Волосся коханої Бредлі Купера було розпущене, а на обличчі вона зробила нейтральний макіяж.
Тим часом донька зірки подіумів була одягнута в смарагдове пальто, бордові лосини та кольорову шапку з написом "Любов". На ногах доньки російської моделі та голлівудського актора були чорні чобітки.
Напередодні стало відомо про примирення Ірини Шейк та актора Бредлі Купера. Вони розійшлися у 2019 після чотирьох років стосунків. Попри це, проводили багато часу разом заради спільної доньки Леї. Наразі інсайдери повідомляють про повне примирення зіркової пари.
Нагадаємо, Ірина Шейк продемонструвала вдалий варіант пуховика на зиму 2022/23.
Також Фокус писав про секрети виховання Іриною Шейк та Бредлі Купером спільної дитини.