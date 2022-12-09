Брэдли Купер показал всю любовь к дочери в одном фото

Ирина Шейк и Брэдли Купер воспитывают общую 5-летнюю дочь Лею.

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47-летний голливудский актер Брэдли Купер был замечен с дочерью от Ирины Шейк. Об этом пишет Daily Mail.

Местные папарацци "поймали" трогательный момент, во время которого звездный отец держал черный зонт над головой своего единственного ребенка. Брэдли Купер забрал 5-летнюю Лею из детского сада в Нью-Йорке.

Дочь актера и модели была одета в курточку цвета хаки, красный костюм и яркие оранжевые сапожки. В руках Лея держала розовый рюкзак.

[ + – ] Брэдли Купер с дочерью

Российская модель, долгое время проживающая и работающая в США, и голливудский актер разошлись в 2019 после четырех лет отношений. Сообщалось, что причиной разрыва могла стать Леди Гага, с которой Брэдли Купер сыграл главные роли в фильме "Звезда родилась".

Впрочем, звездные родители проводили много времени вместе для общей дочери. А в ноябре 2022 года стало известно о воссоединении знаменитостей. В частности, сообщалось, что влюбленные планируют еще одного ребенка.

[ + – ] Брэдли Купер с дочерью

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер вышли на прогулку со своей дочерью.

Также Фокус писал о планах Ирины Шейк и Брэдли Купера на Рождество 2022.