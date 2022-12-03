Ирина Шейк и Брэдли Купер вышли на прогулку с дочерью (фото)

О примирении звездной пары активно рассказывают в Сети.

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36-летнюю российскую модель Ирину Шейк и голливудского актера Брэдли Купера заметили на прогулке в Нью-Йорке с дочерью. Об этом пишет Hollywood Life.

Звездная пара отправилась на поиски новогодней елки вместе с 5-летней дочерью Леей. Знаменитости продемонстрировали уютные образы, на которые точно следует обратить внимание в начале зимы 2022/23.

На Ирине был яркий свитер, трендовый пуховик, штаны и солнцезащитные очки. Волосы звезды подиумов были распущены.

Тем временем Брэдли Купер выбрал для выхода серое худи, синюю куртку, джинсы и яркую синюю шапочку с помпоном. К луку звездный отец прибавил темные очки.

Касательно 5-летней Леи, то родители ее одели в курточку оттенка хаки и малиновые лосины.

Осенью 2022 стало известно о примирении Ирины Шейк и Брэдли Купера. В 2019 звезды объявили о разрыве и продолжали воспитывать общую дочь Лею. Официально они не комментировали новый семейный статус, однако инсайдеры западных таблоидов активно делятся подробностями личной жизни модели и актера.

[ + – ] Брэдли Купер и Ирина Шейк Фото: Getty Images

Напомним, Ирина Шейк рассказала о методах воспитания единственной дочери от Брэдли Купера.

Также Фокус писал о том, как Брэдли Купер и Ирина Шейк собираются провести рождественские каникулы.