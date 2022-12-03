Ірина Шейк та Бредлі Купер вийшли на прогулянку з донькою (фото)

Про примирення зіркової пари активно розповідають у мережі.

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36-річну російську модель Ірину Шейк та голлівудського актора Бредлі Купера помітили на прогулянці в Нью-Йорку зі спільною донькою. Про це пише Hollywood Life.

Зіркова пара відправилася на пошуки новорічної ялинки разом з 5-річною донькою Леєю. Знаменитості продемонстрували затишні образи, на які точно варто звернути увагу на початку зими 2022/23.

На Ірині був яскравий светр, трендовий пуховик, штани та сонцезахисні окуляри. Волосся зірки подіумів було розпущене.

Тим часом Бредлі Купер обрав для виходу сіре худі, синю куртку, джинси та яскраву синю шапочку з помпоном. До луку зірковий батько додав темні окуляри.

Щодо 5-річної Леї, то батьки її одягнули в курточку відтінку хакі та малинові лосини.

[ + – ] Бредлі Купер та Ірина Шейк з донькою

Восени 2022 стало відомо про примирення Ірини Шейк та Бредлі Купера. У 2019 зірки оголосили про розрив та продовжували виховувати спільну доньку Лею. Офіційно вони не коментували новий сімейний статус, проте інсайдери західних таблоїдів активно діляться подробицями щодо особистого життя моделі та актора.

[ + – ] Бредлі Купер та Ірина Шейк Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ірина Шейк розповіла про методи виховання єдиної доньки від Бредлі Купера.

Також Фокус писав про те, як Бредлі Купер та Ірина Шейк збираються провести різдвяні канікули.