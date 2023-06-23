"Взломала код": женщина рассказала, как заполучить мужчину мечты на сайте онлайн-знакомств

Девушка рассказала в социальных сетях о своем опыте. По ее мнению, публикация менее выгодных фотографий привлекает людей, которые соответствуют ее требованиям.

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Женщина раскрыла свой секрет успешных онлайн-знакомств, призывая других женщин использовать тактику "обратного кетфишинга" для привлечения более приятных мужчин. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Она поделилась своим опытом в социальных сетях, утверждая, что размещение менее лестных фотографий на своем профиле привлекает людей, соответствующих ее стандартам.

На Reddit она рассказала, как сходила на три свидания после того, как начала "обратный кетфишинг", и отметила, что это были самые приятные мужчины, с которыми она встречалась онлайн.

"Я переписывалась с парнями, с которыми встречалась, по крайней мере, несколько дней, чтобы понять, действительно ли они достойны или нет. Когда я решала, что они соответствуют моим стандартам, я встречалась с ними для быстрого свидания", — написала девушка.

Комментаторы под ее постом поддержали эту идею, отмечая, что обещать меньше и перевыполнять ожидания может привести к большему успеху. Некоторые пользователи также поделились своими личными историями, подтверждающими, что подобная тактика работает и для мужчин.

"Когда они увидели меня лично в первый раз, все они в конце концов признались, что считают меня красивее, чем ожидали. Все они были невероятно милы. С двумя из них не сложилось по логистическим причинам, но с третьим все складывается замечательно. Мне никогда не везло, когда я размещала свои самые лестные фотографии, большинство парней, с которыми я общалась, оказывались придурками", — поделилась пользовательница Reddit.

Один из пользователей, комментируя ее сообщение, заметил: "Лучше не обещать и не перевыполнять".

Другой пользователь поделился своим опытом и сказал: "Это работает и для меня. Я уже почти девять лет живу с моей текущей женой. Она сказала, что я в реальности выгляжу намного привлекательнее, чем на фотографиях. Я не пытался этого достичь, но, видимо, мои фотографии не передают мою привлекательность".

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