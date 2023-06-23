"Зламала код": жінка розповіла, як роздобути чоловіка мрії на сайті онлайн-знайомств

Дівчина розповіла в соціальних мережах про свій досвід. На її думку, публікація менш вигідних фотографій приваблює людей, які відповідають її вимогам.

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Жінка розкрила свій секрет успішних онлайн-знайомств, закликаючи інших жінок використовувати тактику "зворотного кетфішингу" для залучення приємніших чоловіків. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Вона поділилася своїм досвідом у соціальних мережах, стверджуючи, що розміщення менш утішних фотографій на своєму профілі привертає людей, які відповідають її стандартам.

На Reddit вона розповіла, як сходила на три побачення після того, як почала "зворотний кетфішинг", і зазначила, що це були найприємніші чоловіки, з якими вона зустрічалася онлайн.

"Я листувалася з хлопцями, з якими зустрічалася, принаймні кілька днів, щоб зрозуміти, чи справді вони гідні, чи ні. Коли я вирішувала, що вони відповідають моїм стандартам, я зустрічалася з ними для швидкого побачення", — написала дівчина.

Коментатори під її постом підтримали цю ідею, зазначаючи, що обіцяти менше і перевиконувати очікування може призвести до більшого успіху. Деякі користувачі також поділилися своїми особистими історіями, які підтверджують, що подібна тактика працює і для чоловіків.

"Коли вони побачили мене особисто вперше, всі вони врешті-решт зізналися, що вважають мене красивішою, ніж очікували. Усі вони були неймовірно милі. З двома з них не склалося з логістичних причин, але з третім все складається чудово. Мені ніколи не щастило, коли я розміщувала свої найбільш втішні фотографії, більшість хлопців, з якими я спілкувалася, виявлялися придурками", — поділилася користувачка Reddit.

Один із користувачів, коментуючи її допис, зауважив: "Краще не обіцяти й не перевиконувати".

Інший користувач поділився своїм досвідом і сказав: "Це працює і для мене. Я вже майже дев'ять років живу з моєю поточною дружиною. Вона сказала, що я в реальності маю набагато привабливіший вигляд, ніж на фотографіях. Я не намагався цього досягти, але, мабуть, мої фотографії не передають мою привабливість".

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