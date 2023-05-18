Виглядає як дитина: моделі заборонили користуватися програмою для знайомств (фото)

Адміністрація додатку для знайомств видалила акаунт моделі Кароліни Лопес, вважаючи, що вона надто молодо виглядає.

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20-річна Кароліна Лопес із Бразилії сподівалася знайти собі хлопця, але її забанили у додатку для знайомств. Модель стверджує, що це може бути пов'язане з її молодою зовнішністю. Про це пише Daily Star.

Модель намагалася знайти собі хлопця за допомогою онлайн-знайомств. Дівчині не вперше вже видаляють анкету.

"З 2022 року мені довелося створити шість різних облікових записів і навіть змінити номер мобільного телефону", — розповіла Кароліна.

Дівчина витратила місяць на пошук потенційних наречених, перш ніж її анкету нібито знову деактивували.

Кароліна, яка працює моделлю і має більше ніж 227 тисяч підписників в Instagram, заявила, що користувачі дійсно сумніваються в її віці.

Модель намагалася знайти собі хлопця за допомогою онлайн-знайомств Фото: Соцмережi

"Сподіваюся, ви не неповнолітня, юна леді?" — написав один із користувачів програми.

Видання зазначає, що молода модель все ще сподівається, що одного прекрасного дня вона повернеться до додатка, і саме завдяки йому нарешті знайде свого коханого.

"Мені прикро, тому що так важко зустріти когось", — додала дівчина.

Раніше Фокус писав, що боксерка зізналася, що заробила велику суму на OnlyFans. Чемпіонка світу за версією IBF у найлегшій вазі Ебані Бріджес розповіла, що стала однією із перших професійних спортсменок, хто з'явився на платній платформі. За словами жінки, лише за реєстрацію їй заплатили понад чверть мільйона фунтів.

Також повідомлялося, що сталкер сховався на горищі і зробив фото моделі, поки вона спала. Мауріс Герерро ховався в будинку жінки протягом двох днів. Переслідувач, який потайки знімав модель OnlyFans на відео, поки вона спала, стверджує, що їй це сподобалося.