"Люди ставлять тавро": боксерка зізналася, що заробила велику суму на OnlyFans (фото)

Чемпіонка світу за версією IBF у найлегшій вазі Ебані Бріджес розповіла, що стала однією з перших професійних спортсменок, хто з'явився на OnlyFans. За словами жінки, лише за реєстрацію на сервісі їй заплатили понад чверть мільйона фунтів.

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36-річна Ебані Бріджес, австралійська боксерка, розповіла, що заробляє на життя викладаючи у мережу сміливі фотографії. Спортсменка оголосила, що отримала значну суму за створення сторінки на платному сервісі OnlyFans. Про це розповідає Daily Mail.

Чемпіонка світу за версією IBF у найлегшій вазі набула величезної популярності серед шанувальників завдяки своїй дотепності, агресивному стилю боксу та відвертим костюмам під час зважування. Тепер колишня вчителька математики з Австралії розповіла, як вона зареєструвалася на OnlyFans.

"Я була першою жінкою-боксером на OnlyFans, але тепер у вас є Мікаела Маєр, Сінієса Естрада, такі хлопці, як Девін Хейні, Дерек Чісора, ціла купа впливових людей. Навколо цього є тавро, але це не порно. Я викладаю там повсякденні речі, які я б і так опублікувала у соціальних мережах, але тепер мені за це платять. Мені заплатили понад чверть мільйона фунтів лише за те, щоб я там зареєструвалася", — згадує Ебані Бріджес.

Ебані Бріджес створює свій власний бренд та активно використовує соціальні мережі Фото: колаж Фокус

Спортсменка заявляє, що може отримати гонорар лише двічі на рік, тому вона й відшукала додатковий спосіб отримувати дохід.

"Дві зарплати на рік — це ніщо. Я не заробляю мільйони, як боксери-чоловіки, тому я була б дурною, якби не постаралася примножити свій прибуток в іншому місці", — стверджує австралійка.

Ебані Бріджес створює свій власний бренд та активно використовує соціальні мережі. Жінка заявляє, що таким чином зможе заробити чимало грошей, яких вистачить на життя після завершення спортивної кар'єри.

Раніше Фокус писав, що жінка схожа на принцесу Діану розбагатіла на відвертому контенті для OnlyFans. Через пандемію коронавірусу Лорен змушена була закрити бізнес із прибирання будинків, проте знайшла себе у більш пікантній сфері.

Також повідомлялося, що дочка Деніз Річардс та Чарлі Шина стала моделлю OnlyFans. Дівчина вже виклала перші фото, але її батько це не схвалює.