Дочка Деніз Річардс і Чарлі Шина стала моделлю OnlyFans

Дочка зіркових батьків уже виклала перші фото, але її батько це не схвалює.

Дочка зірок 1990-х Чарлі Шина та Деніз Річардс, 18-річна Самі, завела аккаунт на OnlyFans. Раніше донька акторів покинула школу. Про це повідомляє Toofab.

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Самі Шин, дочка кінозірки, "дівчини Бонда" та фотомоделі Деніз Річардс і актора Чарлі Шина, відкрила аккаунт на популярному сайті підписки OnlyFans, де одні користувачі викладають свій еротичний контент, а інші отримують до нього доступ після платної підписки. Часто там викладається порнографічний або непристойний контент.

Самі поки що опублікувала два знімки.

Чарлі Шин, син знаменитого актора Мартіна Шина та зірка культових фільмів "Взвод" і "Волл-стріт" уже заявив, що не схвалює вчинок доньки.

"Це сталося не в моєму домі. Їй 18 років і вона живе зі своєю матір'ю", — підкреслив 56-річний актор і заявив, що хоч він і проти цього, але не може запобігти, то закликав Самі зберігати "стиль і креативність".

[ + – ] Чарлі Шин і Самі Шин Фото: Instagram samisheen

Деніз Річардс у свою чергу заявила, що її дочка доросла і своє рішення ухвалила сама. "Все, що я можу зробити як мати — це спрямовувати її та довіряти її міркуванням, але вона сама робить свій вибір", — сказала актриса.

У своєму пості, що анонсує її нову послугу передплати, Самі позувала в чорному бікіні із зав'язками на шиї, висунувшись із басейну.

[ + – ] Самі Шин — дочка Чарлі Шина та Деніз Річардс

Місячна передплата на її сторінку коштує 19,99 доларів і дає доступ до всього контенту, який вона раніше розміщувала, тоді як тривалі підписки надаються зі знижкою.

Раніше Самі вже повідомляла у відео TikTok, що опинилася в пастці в будинку своєї матері. Через рік, у 2021-му вона повідомила, що її стосунки з матір'ю налагодилися.

"Я ненавиділа себе, цілими днями не їла та не спала, шалено депресивно одягалася, ненавиділа школу тощо", — розповіла вона.

[ + – ] Деніз Річардс і Самі Шин Фото: Instagram samisheen

Нагадаємо, Деніз знімалася у фільмі "Зоряний десант" і була дівчиною Бонда у фільмі "І цілого світу мало".

Вона стала другою дружиною Чарлі Шина, відомого своїми численними скандальними романами. У шлюбі в акторів народилися дві дочки — Самі та Лола. Пізніше Деніз удочерила дівчинку Елоіз.

[ + – ] Чарлі Шин і Деніз Річардс у 2002 році Фото: Getty Images

У Чарлі також є старша дочка Кассандра та сини-близнюки від актриси Брук Мюллер, яких він не бачив багато років.

В останні роки Чарлі жив із двома порноакторками, але вони його покинули. У 2015 році він повідомив на шоу Today Show про свій позитивний ВІЛ-статус. Вибухнув гучний скандал, тому що з'ясувалося, що поки він приховував цей факт і платив шантажистам, — за його словами, не менше 10 мільйонів доларів, — Чарлі продовжував займатися незахищеним сексом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прийомна донька відомого режисера Стівена Спілберга, Мікаела, стала порноакторкою. Незабаром дівчину заарештували за домашнє насильство.