Дочь Дениз Ричардс и Чарли Шина стала моделью OnlyFans

Дочь звездных родителей уже выложила первые фото, но ее отец это не одобряет

Дочь звезд 1990-х Чарли Шина и Дениз Ричардс, 18-летняя Сами, завела аккаунт на OnlyFans. Ранее дочь актеров бросила школу. Об этом сообщает Toofab.

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Сами Шин, дочь кинозвезды, "девушки Бонда" и фотомодели Дениз Ричардс и актера Чарли Шина, открыла аккаунт на популярном сайте подписки OnlyFans, где пользователи выкладывают свой эротический контент, а пользователи получают к нему доступ после платной подписки. Часто там выкладывается порнографический, или непристойный контент.

Сами пока опубликовала два снимка.

Чарли Шин, сын знаменитого актера Мартина Шина и звезда культовых фильмов "Взвод" и "Уолл-стрит" уже заявил, что не одобряет поступок дочери.

"Это произошло не в моем доме. Ей 18 лет и она живет со своей матерью", — подчеркнул 56-летний актер и заявил, что хоть он и против этого, но не может предотвратить, то призвал Сами сохранять "стиль и креативность".

[ + – ] Чарли Шин и Сами Шин Фото: Instagram samisheen

Дениз Ричардс в свою очередь заявила, что ее дочь взрослая и свое решение приняла сама. "Все, что я могу сделать, как мать – это направлять ее и доверять ее суждениям, но она сама делает свой выбор", — сказала актриса.

В своем посте, анонсирующем ее новую услугу подписки, Сами позировала в черном бикини с завязками на шее, высунувшись из бассейна.

[ + – ] Сами Шин - дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс

Месячная подписка на ее страницу стоит 19,99 долларов и дает доступ ко всему контенту, который она ранее размещала, в то время как длительные подписки предоставляются со скидкой.

Ранее Сами уже сообщала в видео TikTok, что оказалась в ловушке в доме своей матери. Год спустя, в 2021-м она сообщила, что ее отношения с матерью наладились.

"Я ненавидела себя, целыми днями не ела и не спала, безумно депрессивно одевалась, ненавидела школу и т. д.", — рассказала она.

[ + – ] Дениз Ричардс и Сами Шин Фото: Instagram samisheen

Напомним, Дениз снималась в фильме "Звездный десант" и была девушкой Бонда в фильме "И целого мира мало".

Она стала второй женой Чарли Шина, известного своими многочисленными скандальными романами. В браке у актров родились две дочери: Сами и Лола. Позже Дениз удочерила девочку Элоиз.

[ + – ] Чарли Шин и Дениз Ричардс в 2002 году Фото: Getty Images

У Чарли также есть старшая дочь Кассандра и сыновья-близнецы от актрисы Брук Мюллер, которых он не видел много лет.

В последние годы Чарли жил с двумя порноактрисами, но они его бросили. В 2015 году он сообщил на шоу Today Show о своем положительном ВИЧ-статусе. Разразился громкий скандал, так как выяснилось, что пока он скрывал этот факт и платил шантажистам, — по его словам, не менее 10 миллионов долларов, — Чарли продолжал заниматься незащищенным сексом.

Напомним, ранее стало известно, что приемная дочь известного режиссера Стивена Спилберга, Микаэла, стала порноактрисой. Вскоре девушку арестовали за домашнее насилие.