Приемную дочь Стивена Спилберга арестовали за домашнее насилие

Ранее девушка напомнила о себе, сказав, что мечтает о карьере порноактрисы

23-летнюю Микаэлу Спилберг, приемную дочь голливудского режиссера Стивена Спилберга, арестовали по подозрению в бытовом насилии. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Девушку задержали на этих выходных в городе Нэшвилл, Теннесси. Ее арест подтвердил 47-летний жених Чак Панков. Пара вернулась из бара поздно вечером. Между ними произошел конфликт, после которого Микаэла начала бросать в своего бойфренда разные предметы, поранив ему руку.

Микаэла с бойфрендом/Фото: Instagram

Девушку задержали. Она провела за решеткой 12 часов. Подробности выяснить не удалось, однако на 9 марта назначено заседание суда.

Микаэла Спилберг была усыновлена в детстве Стивеном Спилбергом и его женой Кейт Кэпшоу.

Как ранее писал Фокус:

Микаэла Джордж Спилберг, приемная дочь режиссера Стивена Спилберга и его жены Кейт Кэпшоу, заявила в интервью, что хочет стать порноактрисой и танцевать в стрипклубе. Девушка поведала, что уже начала снимать эротическое видео в жанре соло. По словам Микаэлы, приемные родители в курсе ее планов.