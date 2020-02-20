Родители "заинтригованы": дочь Стивена Спилберга решила стать порноактрисой

Также 23-летняя Микаэла хочет танцевать в стрипклубе

23-летняя Микаэла Джордж Спилберг, приемная дочь режиссера Стивена Спилберга и его жены Кейт Кэпшоу, заявила в интервью, что хочет стать порноактрисой и танцевать в стрипклубе. Об этом пишет The Sun

Девушка поведала, что уже начала снимать эротическое видео в жанре соло. По словам Микаэлы, приемные родители в курсе ее планов: она сообщила им об этом по FaceTime. Дочь голливудского режиссера считает, что они "не расстроены, а скорее заинтригованы".

Микаэла с приемной матерью

"Я устала от того, что не могу извлечь выгоду из своего тела, и от разговоров, что его нужно ненавидеть. Еще устала изо дня в день заниматься работой, которая не приносит мне удовлетворения. Не хочу быть зависимой от родителей. Приятно, когда люди говорят классные вещи, а ведь порой о теле темнокожей женщины они говорят нечто противоположное", - сказала Микаэла в интервью.

Микаэла с приемным отцом

Девушка также объяснила, почему планирует сниматься в порнофильмах одна, а не с другими актерами: потому что не хочет нарушать собственные границы и предавать своего бойфренда, 47-летнего профессионального игрока в дартс Чака Панкова.

Микаэла с бойфрендом/Все фото: Instagram

Стивен Спилберг комментарии не дает. Кроме Микаэлы у него еще двое приемных детей и четверо родных от двух жен: Эми Ирвинг и Кейт Кэпшоу. С Кейт он познакомился на съемках фильма "Индиана Джонс и Храм судьбы".

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