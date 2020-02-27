Нашли замену: Стивен Спилберг покидает режиссерское кресло пятого фильма об Индиане Джонсе

Скорей всего его заменит Джеймс Мэнголд, снявший фильм "Росомаха: бессмертный"

После 39-летнего сотрудничества, Стивен Спилберг покидает кресло режиссера следующего фильма франшизы. Пятый фильм о профессоре и искателе сокровищ Индиане Джонсе скорей всего будет снимать Джеймс Мэнголд. Об этом пишет Variety.

Пока сделка еще не заключена, но режиссер фильмов "Форд против Феррари", "Поезд на Юму" и "Кейт и Лео" ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к команде, работающей над фильмом "Индиана Джонс". Его ставки выросли после того, как Мэнголд принял в работу франшизу о Росомахе и фильм "Логан" 2017 года заработал в прокате убедительные 619 миллионов долларов по всему миру и принес Мэнголду номинацию на "Оскар" за адаптированный сценарий.

Спилберг остается продюсером пятого "Индианы Джонса" и решение уйти с поста режиссера он объяснил тем, что хотел бы "передать кнут Инди новому поколению".

Харрисон Форд, бессменные исполнитель роли Джонса, в свою очередь, подтвердил, что приступает к съемкам уже через два месяца.

Съемки пятого фильма об Индиане Джонсе переносились несколько раз: изначально он анонсировался еще в 2016 году, потом несколько раз менялись сценаристы. Пока выход фильма анонсирован на июль 2021 года, но эта дата может меняться.

Стивен Спилберг и Харрисон Форд на съемочной площадке четвертого фильма о Индиане Джонсе/Фото: Filmmagic

Это будет первый фильм без сценарного участия Джорджа Лукаса, человека, придумавшего Индиану Джонса в 1973 году.

Как ранее писал Фокус:

Американский режиссер Стивен Спилберг заявил о желании сделать главного героя франшизы про Индиану Джонса женщиной. Кинематографист отметил, что главному герою следует "принять новую форму".