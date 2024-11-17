Женщина повторила судьбу матери, тоже став алкоголичкой: как ей удалось завязать (фото)

Алкогольная зависимость матери разрушила ее жизнь, вслед за матерью к этой привычке пристала ее дочь. Женщинам понадобились годы, чтобы окончательно избавиться от зависимости и найти общее понимание.

41-летняя Арабелла Бирн откровенно говорит, что стала алкоголиком из-за привычек ее родителей, Стивена и Джулии Гамильтон. Именно выпивание ее мамы стала триггером для развития собственной зависимости, однако поняла, что можно преодолеть эту пагубную привычку. Историю матери и дочери рассказывает издание Metro.

Арабелла рассказывает, что впервые попробовала алкоголь в пять лет и ей это понравилось. Поскольку дома можно было легко найти выпивку, то с начала подросткового возраста она могла украсть бутылку вина и выпить в своей комнате или после ссоры с родителями, или из-за недоразумения с подругой. Тогда Арабелла считала, что она таким образом лечит "депрессию".

Арабелла в детстве (фото: Metro)

Затем девушка на время смогла завязать, поступила в колледж и нашла очень достойную работу. Но после ряда неудач в жизни, увольнения из PR-агентства и расставания со своим парнем, девушка снова начала злоупотреблять алкоголем.

Поняв, что привычка начала снова погружать ее во тьму, она обратилась к специалистам. Женщина наконец признала, что она страдает от алкоголизма и постепенно теряет ощущение реальности. Поэтому Арабелла набралась смелости и пошла на встречу к Анонимным Алкоголикам (АА).

"Я не хотела, чтобы меня спрашивали, сколько я пила, как долго и что было со мной. Потому что это позорные поступки и позорное прошлое", — объясняет Арабелла.

Женщина говорит, что с ней произошло еще одно важное событие — когда ее положили в клинику на реабилитацию, то через девять месяцев в палате рядом оказалась ее мама, Джулия Гамильтон. Мать Арабеллы вспоминает, что для нее триггером к злоупотреблению спиртными напитками стало чувство одиночества, которое не покидало ее с детства. Она пила ежедневно в течение 35 лет, в конце концов даже просыпаясь ночью за бокалом вина. Сначала она скрывала свою привычку, однако потом уже не могла отказаться от нее.

Мать Арабеллы в свои молодые годы (фото: Metro)

Муж Джулии и отец Арабеллы, Стивен, тоже злоупотреблял алкоголем. Дочь вспоминает, когда родители разошлись, то часто наведывалась к папе, который был часто навеселе, и сама приобщалась к его пьянкам. Однако когда потом она видела, как он умер от цирроза печени, то поняла, что стоит что-то менять.

Придя к матери, она сказала, что будет идти в АА. Мать сначала отговаривала ее от этой идеи, однако Арабелла рада, что тогда не послушала маму и пошла на встречу, а затем прошла реабилитацию.

"Я признала наконец, что мне нужна помощь. И я решила действовать — делать все, что мне советовали, чтобы я больше никогда не пила. Я боролась с тягой к алкоголю каждый день, ходила на все встречи, общалась с людьми в АА и читала литературу об этом. И это было замечательное ощущение, когда ты понимаешь, что можешь сказать другим: "Посмотрите на меня — я смогла завязать"", — рассказывает Арабелла.

Позже сама Джулия почувствовала, что ее хронический алкоголизм тоже дал о себе знать. Врачи осмотрели женщину и заявили, что ей немедленно нужно завязывать со спиртным, ведь состояние ее организма указывает, что если не бросит пить, то умрет уже вскоре. После такого шокирующего вывода специалистов, мать Арабеллы легла на реабилитацию.

"Увидеть трезвость Арабеллы было невероятно удивительным для меня. В свои 26 лет для нее была своеобразная развилка — или спиться и упасть в темноту, или выбрать другой путь. И она его выбрала трезвость", — говорит женщина и добавляет, что трезвость дочери тоже стала дополнительным стимулом что-то изменить в своей жизни.

Джулия Гамильтон и Арабелла Бирн (фото: Metro)

После лет тумана от алкогольной зависимости и отсутствия взаимопонимания, женщины наконец нашли общий язык. Хотя признаются, что им каждый день приходится бороться с этим ощущением.

"Даже если вы трезвы, у вас все равно есть другие проблемы. Довольно часто они приходят тогда, когда вы уже справились с алкоголизмом. Это — одна из причин, почему приходится возвращаться на встречи в АА", — объясняет Джулия.

Сейчас мать радуется, что ее дочь смогла преодолеть зависимость, вышла замуж и родила двух замечательных детей, а также стала представительницей Национальной организации детей-алкоголиков. После пережитого опыта, Джулия Гамильтон решила написать книгу о своем пути к трезвости. Мать очень радуется результатам своей дочери, а также присоединяется к инициативам Арабеллы. Она говорит, что после лет расстояния между ними, они наконец смогли найти взаимопонимание.

"Я буду алкоголиком до конца своих дней, независимо от того, пью я или нет", — констатирует Джулия Гамильтон и добавляет, что несмотря на это хочет посвятить жизнь своей дочери и работой для тех, кто нуждается в помощи завязать с этой пагубной привычкой.

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Также мы писали о развенчанном мифе относительно умеренного употребления алкоголя. Кроме людей, страдающих алкоголизмом, другие также не брезгуют подобными напитками, говоря, что знают меру. Однако ученые в корне не согласны с этим утверждением и считают, что это лишь самообман.

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