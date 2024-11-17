Жінка повторила долю матері, теж ставши алкоголічкою: як їй вдалося зав'язати (фото)

Алкогольна залежність матері зруйнувала її життя, слідом за матір'ю до цієї звички пристала її донька. Жінкам знадобилися роки, аби остаточно позбутися залежності та знайти спільне порозуміння.

41-річня Арабелла Бірн відверто каже, що стала алкоголіком через звички її батьків, Стівена та Джулії Гамільтон. Саме випивання її мами стало тригером для розвитку власної залежності, однак зрозуміла, що можна подолати цю пагубну звичку. Історію матері та доньки розповідає видання Metro.

Арабелла розповідає, що вперше спробувала алкоголь у п'ять років і їй це сподобалося. Оскільки вдома можна було легко знайти випивку, то з початку підліткового віку вона могла вкрасти пляшку вина та випити у своїй кімнаті чи після сварки з батьками, чи через непорозуміння з подругою. Тоді Арабелла вважала, що вона таким чином лікує "депресію".

Арабелла у дитинстві (фото: Metro)

Потім дівчина на певний час змогла зав'язати, вступила до коледжу та знайшла дуже гідну роботу. Та після низки невдач у житті, звільнення з PR-агентства та розставання зі своїм хлопцем, дівчина знову почала зловживати алкоголем.

Зрозумівши, що звичка почала знову занурювати її в пітьму, то звернулася до фахівців. Жінка нарешті визнала, що вона страждає від алкоголізму та поступово втрачає відчуття реальності. Тому Арабелла набралася сміливості та пішла на зустріч до Анонімних Алкоголіків (АА).

"Я не хотіла, щоб мене питали, скільки я пила, як довго і що було зі мною. Тому що це ганебні вчинки та ганебне минуле", – пояснює Арабелла.

Жінка каже, що з нею сталася ще одна важлива подія — коли її поклали до клініки на реабілітацію, то через дев'ять місяців в палаті поруч опинилася її мама, Джулія Гамільтон. Мати Арабелли згадує, що для неї тригером до зловживання спиртними напоями стало відчуття самотності, яке не покидало її з дитинства. Вона пила щодня протягом 35 років, зрештою навіть прокидаючись вночі за келихом вина. Спочатку вона приховувала свою звичку, однак потім уже не могла відмовитися від неї.

Мати Арабелли в свої молоді роки (фото: Metro)

Чоловік Джулії та батько Арабелли, Стівен, теж зловживав алкоголем. Донька згадує, коли батьки розійшлися, то часто навідувалася до тата, який був часто-густо напідпитку, і сама долучалася до його пиятик. Однак коли потім вона бачила, як він помер від цирозу печінки, то зрозуміла, що варто щось змінювати.

Прийшовши до матері, вона сказала, що йтиме до АА. Мати спочатку відмовляла її від цієї ідеї, однак Арабелла рада, що тоді не послухала маму та пішла на зустріч, а потім пройшла реабілітацію.

"Я визнала нарешті, що мені потрібна допомога. І я вирішила діяти — робити все, що мені радили, аби я більше ніколи не пила. Я боролася з потягом до алкоголю щодня, ходила на всі зустрічі, спілкувалася з людьми в АА і читала літературу про це. І це було чудове відчуття, коли ти розумієш, що можеш сказати іншим: "Подивіться на мене — я змогла зав'язати"", — розповідає Арабелла.

Пізніше сама Джулія відчула, що її хронічний алкоголізм теж дав про себе знати. Лікарі оглянули жінку та заявили, що їй негайно потрібно зав'язувати зі спиртним, адже стан її організму вказує, що якщо не покине пити, то помре вже незабаром. Після такого шокуючого висновку фахівців, мати Арабелли лягла на реабілітацію.

"Побачити тверезість Арабелли було неймовірно дивним для мене. У свої 26 років для неї була своєрідна розвилка — або спитися та впасти у темряву, або обрати інший шлях. І вона його обрала тверезість", — каже жінка і додає, що тверезість доньки теж стала додатковим стимулом щось змінити у своєму житті.

Джулія Гамільтон і Арабелла Бірн (фото: Metro)

Після років туману від алкогольної залежності та відсутності порозуміння, жінки нарешті знайшли спільну мову. Хоча зізнаються, що їм кожного дня доводиться боротися з цим відчуттям.

"Навіть якщо ви тверезі, у вас все одно є інші проблеми. Досить часто вони приходять тоді, коли ви вже впоралися з алкоголізмом. Це — одна з причин, чому доводиться повертатися на зустрічі в АА", — пояснює Джулія.

Наразі мати тішиться, що її донька змогла подолати залежність, вийшла заміж і народила двох чудових дітей, а також стала представницею Національної організації дітей-алкоголіків. Після пережитого досвіду, Джулія Гамільтон вирішила написала книжку про свій шлях до тверезості. Мати дуже тішиться результатами своєї доньки, а також долучається до ініціатив Арабелли. Вона каже, що після років відстані між ними, вони нарешті змогли знайти порозуміння.

"Я буду алкоголіком до кінця своїх днів, незалежно від того, п’ю я чи ні", — констатує Джулія Гамільтон і додає, що попри це хоче присвятити життя своїй доньці та роботою для тих, хто потребує допомоги зав'язати з цією пагубною звичкою..

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