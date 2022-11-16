Автомобиль актрисы Дениз Ричардс обстреляли в Лос-Анджелесе

После того, что произошло, у актрисы случилась истерика.

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51-летняя американская актриса Дениз Ричардс, наиболее известная своими работами в фильмах "Звездный десант" и "Дикость", стала участницей дорожного инцидента, в результате которого ее пикап, где она находилась вместе с 50-летним мужем Аароном Файперсом был обстрелян, сообщает Тoday.

Пара ехала в студию Popsicle Studio в Лос-Анджелесе, где у Дениз были однодневные съемки. Файперс сидел за рулем и притормозил в поисках места для парковки. В какой-то момент их пикап зацепил фургон.

Муж актрисы вышел на разборки с другим водителем. После словесной перепалки Аарон уехал. Уже когда супруги были возле студии, они заметили на кузове своего Ford F-150 следы от пуль.

После этого у Ричардс случилась истерика.

"Она была очень потрясена и напугана, но она тверда духом, поэтому отработала весь день. Она не хотела пропускать съемки. Несмотря на то, что они были расстроены, Ричардс решила остаться и сниматься. Ее роль была всего лишь однодневной сделкой", – рассказал журналистам очевидец.

Ни Дениз, ни ее супруг физически не пострадали.

Супруги не стали подавать заявление в полицию. Они думают, что неизвестные охотились за их машиной, потому что "она стоит больших денег".

Источник отметил, что после инцидента были вызваны власти. Однако непонятно, кто ответил. Департамент полиции Лос-Анджелеса и департамент шерифа Лос-Анджелеса сообщили СМИ, что у них нет информации о случившемся.

Напомним, дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс, 18-летняя Сами, завела аккаунт на OnlyFans. Ранее дочь актеров бросила школу.