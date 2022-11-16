Автомобіль акторки Деніз Річардс обстріляли в Лос-Анджелесі

Після того, що сталося, в акторки трапилася істерика.

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51-річна американська акторка Деніз Річардс, найвідоміша своїми роботами у фільмах "Зоряний десант" та "Дикі штучки", стала учасницею дорожнього інциденту, внаслідок якого її пікап, де вона знаходилася разом із 50-річним чоловіком Аароном Файперсом, був обстріляний, повідомляє Тoday.

Пара їхала в студію Popsicle Studio в Лос-Анджелесі, де в Деніз були одноденні зйомки. Файперс сидів за кермом і пригальмував у пошуках місця для паркування. Якоїсь миті їхній пікап зачепив фургон.

Чоловік акторки вийшов на розборки з іншим водієм. Після словесної суперечки Аарон поїхав. Вже коли подружжя було біля студії, воно помітило на кузові свого Ford F-150 сліди від куль.

Після цього в Річардс трапилася істерика.

"Вона була дуже вражена і налякана, але вона тверда духом, тому відпрацювала весь день. Вона не хотіла пропускати зйомки. Незважаючи на те, що вони були засмучені, Річардс вирішила залишитися і зніматися. Її роль була лише одноденною угодою", — розповів журналістам очевидець.

Ні Деніз, ні її чоловік фізично не постраждали.

Подружжя не стало подавати заяву до поліції. Вони думають, що невідомі полювали на їхню машину, бо "вона коштує великих грошей".

Джерело зазначило, що після інциденту було викликано владу. Проте незрозуміло, хто відповів. Департамент поліції Лос-Анджелесу та департамент шерифа Лос-Анджелесу повідомили ЗМІ, що вони не мають інформації про те, що сталося.

Нагадаємо, дочка Чарлі Шина та Деніз Річардс, 18-річна Самі, завела акаунт на OnlyFans. Раніше дочка акторів покинула школу.