Дочь Чарли Шина сделала ринопластику: как изменилась внешность модели OnlyFans (фото, видео)
Девушка решилась на операцию, так как считала свой нос "слишком большим". Ринопластика Сами Шин прошла успешно, сейчас она проходит процедуры по восстановлению.
Дочь звезд Голливуда Чарли Шина и Дениз Ричардс Сами Шин, модель OnlyFans, сделала пластическую операцию по исправлению формы носа. Спустя две недели после ринопластики, 26 августа, ее заменили в кафе Urth в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.
20-летняя красавица обедала с приятелем. В кадрах заметно, что ее нос стал выглядеть заметно более утонченным и приподнятым. Сами вышла в свет в непринужденном стиле: черной майке и серых спортивных штанах. Ее светлые локоны были разделены пробором посередине и спускались каскадом вниз. Она была без макияжа, демонстрируя свой безупречный цвет лица.
Ранее в этом месяце Сами шокировала поклонников, рассказав, что легла под нож, чтобы добиться идеальной формы носа. Для проведения операции она обратилась к хирургу из Беверли-Хиллз доктору Дипаку Дугару, который выполняет ринопластику "без шрамов". Это закрытая ринопластика, которая подразумевает выполнение разрезов внутри носа, так что ни один из разрезов не виден снаружи, и обеспечивает более естественные результаты при правильном выполнении.
Пластика носа без шрамов стоит примерно от 19 000 до 24 000 долларов, а заживление может занять всего неделю. Доктор Дугар рассказал, что подавляющее большинство знаменитостей, сделавших ринопластику, сделали это закрытым методом, не оставляя шрамов.
"Я работаю в клинике в Беверли-Хиллз, которая уже 80 лет занимается ринопластикой знаменитостей, и могу сказать, что большинство ринопластик у знаменитостей — это закрытая ринопластика без рубцов. Они не хотят, чтобы люди знали, что они сделали ринопластику. Табу и стигма все еще существуют, кем бы вы ни были. Они хотят очень естественных результатов, которые выглядят так, как будто это то, с чем они родились", — пояснил он.
Говоря о лечении Сами, хирург отметил, что Семи Шин нервничала из-за предстоящей операции: "Сэмми — красивая девушка, которая годами страдала от обвислого носа. Она прошла несколько консультаций, прежде чем решила сделать операцию у меня. Я знаю, что она очень переживала по поводу операции, потому что она молода и прекрасно знает о предрассудках, связанных с пластической хирургией. И будучи дочерью двух очень известных родителей, она, конечно, нервничала, делая это, она была очень взволнована".
"Мне приходилось обрабатывать в фотошопе каждую сделанную фотографию, потому что фотографии получались ужасными. Нос был таким обвислым и слишком большим для моего лица", — написала она.
Напомним, 4 мая прошлого года Приянка Чопра рассказала о неудачной пластической операции. Неудачная ринопластика вызвала у индийской актрисы и модели "глубокую депрессию".