Дочь Чарли Шина сделала ринопластику: как изменилась внешность модели OnlyFans (фото, видео)

Девушка решилась на операцию, так как считала свой нос "слишком большим". Ринопластика Сами Шин прошла успешно, сейчас она проходит процедуры по восстановлению.

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Дочь звезд Голливуда Чарли Шина и Дениз Ричардс Сами Шин, модель OnlyFans, сделала пластическую операцию по исправлению формы носа. Спустя две недели после ринопластики, 26 августа, ее заменили в кафе Urth в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.

20-летняя красавица обедала с приятелем. В кадрах заметно, что ее нос стал выглядеть заметно более утонченным и приподнятым. Сами вышла в свет в непринужденном стиле: черной майке и серых спортивных штанах. Ее светлые локоны были разделены пробором посередине и спускались каскадом вниз. Она была без макияжа, демонстрируя свой безупречный цвет лица.

Ранее в этом месяце Сами шокировала поклонников, рассказав, что легла под нож, чтобы добиться идеальной формы носа. Для проведения операции она обратилась к хирургу из Беверли-Хиллз доктору Дипаку Дугару, который выполняет ринопластику "без шрамов". Это закрытая ринопластика, которая подразумевает выполнение разрезов внутри носа, так что ни один из разрезов не виден снаружи, и обеспечивает более естественные результаты при правильном выполнении.

Пластика носа без шрамов стоит примерно от 19 000 до 24 000 долларов, а заживление может занять всего неделю. Доктор Дугар рассказал, что подавляющее большинство знаменитостей, сделавших ринопластику, сделали это закрытым методом, не оставляя шрамов.

"Я работаю в клинике в Беверли-Хиллз, которая уже 80 лет занимается ринопластикой знаменитостей, и могу сказать, что большинство ринопластик у знаменитостей — это закрытая ринопластика без рубцов. Они не хотят, чтобы люди знали, что они сделали ринопластику. Табу и стигма все еще существуют, кем бы вы ни были. Они хотят очень естественных результатов, которые выглядят так, как будто это то, с чем они родились", — пояснил он.

Говоря о лечении Сами, хирург отметил, что Семи Шин нервничала из-за предстоящей операции: "Сэмми — красивая девушка, которая годами страдала от обвислого носа. Она прошла несколько консультаций, прежде чем решила сделать операцию у меня. Я знаю, что она очень переживала по поводу операции, потому что она молода и прекрасно знает о предрассудках, связанных с пластической хирургией. И будучи дочерью двух очень известных родителей, она, конечно, нервничала, делая это, она была очень взволнована".

"Мне приходилось обрабатывать в фотошопе каждую сделанную фотографию, потому что фотографии получались ужасными. Нос был таким обвислым и слишком большим для моего лица", — написала она.

Напомним, 4 мая прошлого года Приянка Чопра рассказала о неудачной пластической операции. Неудачная ринопластика вызвала у индийской актрисы и модели "глубокую депрессию".