Дочка Чарлі Шина зробила ринопластику: як змінилася зовнішність моделі OnlyFans (фото, відео)

Дівчина зважилася на операцію, оскільки вважала свій ніс "занадто великим". Ринопластика Самі Шин пройшла успішно, зараз вона проходить процедури з відновлення.

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Дочка зірок Голлівуду Чарлі Шина і Деніз Річардс Самі Шин, модель OnlyFans, зробила пластичну операцію з виправлення форми носа. Через два тижні після ринопластики, 26 серпня, її помітили в кафе Urth у Лос-Анджелесі, пише Daily Mail.

20-річна красуня обідала з приятелем. У кадрах помітно, що її ніс став помітно більш витонченим і піднесеним. Самі вийшла у світ у невимушеному стилі: чорній майці та сірих спортивних штанях. Її світлі локони були розділені проділом посередині і спускалися каскадом вниз. Вона була без макіяжу, демонструючи свій бездоганний колір обличчя.

Раніше цього місяця Самі шокувала шанувальників, розповівши, що лягла під ніж, щоб домогтися ідеальної форми носа. Для проведення операції вона звернулася до хірурга з Беверлі-Гіллз доктора Діпака Дугара, який виконує ринопластику "без шрамів". Це закрита ринопластика, яка передбачає виконання розрізів усередині носа, так що жоден з розрізів не видно зовні, і забезпечує більш природні результати у разі правильного виконання.

Пластика носа без шрамів коштує приблизно від 19 000 до 24 000 доларів, а загоєння може зайняти лише тиждень. Доктор Дугар розповів, що переважна більшість знаменитостей, які зробили ринопластику, зробили це закритим методом, не залишаючи шрамів.

"Я працюю в клініці в Беверлі-Гіллз, яка вже 80 років займається ринопластикою знаменитостей, і можу сказати, що більшість ринопластик у знаменитостей — це закрита ринопластика без рубців. Вони не хочуть, щоб люди знали, що вони зробили ринопластику. Табу і стигма все ще діють, ким би ви не були. Вони хочуть дуже природних результатів, які мають такий вигляд, ніби це те, з чим вони народилися", — пояснив він.

Говорячи про лікування Самі, хірург зазначив, що Семі Шин нервувала через майбутню операцію: "Семмі — красива дівчина, яка роками страждала від обвислого носа. Вона пройшла кілька консультацій, перш ніж вирішила зробити операцію у мене. Я знаю, що вона дуже переживала з приводу операції, тому що вона молода і прекрасно знає про забобони, пов'язані з пластичною хірургією. І будучи дочкою двох дуже відомих батьків, вона, звичайно, нервувала, роблячи це, вона була дуже схвильована".

"Мені доводилося обробляти у фотошопі кожну зроблену фотографію, тому що фотографії виходили жахливими. Ніс був таким обвислим і занадто великим для мого обличчя", — написала вона.

Нагадаємо, 4 травня минулого року Пріянка Чопра розповіла про невдалу пластичну операцію. Невдала ринопластика викликала в індійської акторки і моделі "глибоку депресію".