"Люди ставят клеймо": боксерша призналась, что заработала крупную сумму на OnlyFans (фото)

Чемпионка мира по версии IBF в самом легком весе Эбани Бриджес рассказала, что стала одной из первых профессиональных спортсменок, кто появился на OnlyFans. По словам женщины, только за регистрацию на сервисе ей заплатили более четверти миллиона фунтов.

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36-летняя Эбани Бриджес, австралийская боксерша, рассказала, что зарабатывает на жизнь выкладывая в сеть смелые фотографии. Спортсменка объявила, что получила значительную сумму денег за создание страницы на платном сервисе OnlyFans. Об этом рассказывает Daily Mail.

Чемпионка мира по версии IBF в самом легком весе получила огромную популярность среди поклонников благодаря своему остроумию, агрессивному стилю бокса и откровенным костюмам во время взвешивания. Теперь бывшая учительница математики из Австралии рассказала о том, как она зарегистрировалась на OnlyFans.

"Я была первой женщиной-боксером на OnlyFans, но теперь у вас есть Микаэла Майер, Синиеса Эстрада, такие ребята, как Дэвин Хейни, Дерек Чисора, целая куча влиятельных людей. Вокруг этого есть клеймо, но это не порно. Я выкладываю там повседневные вещи, которые я бы и так опубликовала в социальных сетях, но теперь мне за это платят. Мне заплатили более четверти миллиона фунтов только за то, чтобы я там зарегистрировалась", — вспоминает Эбани Бриджес.

Эбани Бриджес создает свой собственный бренд и активно использует социальные сети Фото: коллаж Фокус

Спортсменка заявляет, что может получить гонорар всего дважды в год, поэтому она и отыскала дополнительной способ получать доход.

"Две зарплаты в год — это ничто. Я не зарабатываю миллионы, как боксеры-мужчины, поэтому я была бы дурой, если бы не постаралась приумножить свою прибыль в другом месте", — утверждает австралийка.

Эбани Бриджес создает свой собственный бренд и активно использует социальные сети. Женщина заявляет, что таким образом сможет заработать достаточно денег, которых хватит на жизнь после завершения спортивной карьеры.

Ранее Фокус писал, что женщина похожая на принцессу Диану разбогатела на откровенном контенте для OnlyFans. Из-за пандемии коронавируса Лорен вынуждена была закрыть бизнес по уборке домов, однако нашла себя в более пикантной сфере.

Также сообщалось, что дочь Дениз Ричардс и Чарли Шина стала моделью OnlyFans. Девушка уже выложила первые фото, но ее отец это не одобряет.